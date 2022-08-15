Пути решения проблем Каспия обсудили сенаторы в Актау

Депутаты Сената Парламента РК Серикбай Трумов, Суиндик Алдашев и Бактыбай Чельпеков приняли участие в работе круглого стола посвящённого международному «Дню Каспия - 2022», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили состояние Каспийского моря, пути эффективного решения имеющихся экологических проблем и сохранения представителей уникальной морской флоры и фауны.

В ходе встречи сенаторы отметили важность Каспийского моря и подчеркнули, что защита и сохранение его стабильного экологического состояния является ключевой обязанностью и первоочередной задачей государств, находящихся на его берегах.

«Экология Каспийского моря очень важна для 5 стран, расположенных на его берегах. Наша задача – сбалансировать масштаб и снизить воздействие на окружающую среду опираясь на мировой опыт. Еще один вопрос, который нас волнует – это судьба каспийского тюленя, занесённого в Красную книгу. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что этому вопросу необходимо уделить особое внимание и что он будет находиться под его личным контролем», - сказал Серикбай Трумов.

Отметим, что для усиления охраны каспийского тюленя Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года он был включен в Красную книгу Республики Казахстан.