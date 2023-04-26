Путинцева с победы стартовала на турнире в Мадриде
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцев в матче первого круга турнира WTA 1000 в Мадриде встретилась с американкой Клэр Лю (55 WTA), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
«Встреча завершилась победой казахстанки со счетом 6:4, 6:4.
Во втором раунде соревнования Юлия сыграет с пятой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией», - рассказали представители Федерации тенниса Казахстана.
Сейчас Путинцева занимает 51-е место в рейтинге WTA.