Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады

Теннис , Олимпиада
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Вторая ракетка Казахстана получила травму накануне старта Игр, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Юлия Путинцева не сможет выступить на Олимпийских играх в Париже.

Путинцева прилетела в Париж и приступила к активной подготовке к играм. Но, к сожалению, на разминке перед первой игрой против украинки Марты Костюк казахстанка почувствовала острую боль в колене. После краткого медицинского обследования было принято решение отказаться от матча. 

Напомним, что ранее, после победного матча над первой ракеткой мира Игой Швёнтек на Уимблдоне, Юлия жаловалась на боль в колене. Несмотря на это, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде и проходила все необходимые реабилитационные мероприятия.

Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал ситуацию:

«Начало Олимпиады в Париже стало для нас настоящим испытанием. Позавчера Елена Рыбакина снялась с соревнований из-за болезни, а сегодня наша команда потеряла Юлию Путинцеву из-за травмы. Мы возлагали большие надежды на выступления обеих спортсменок и очень сожалеем о случившемся. И Елена, и Юлия также огорчены из-за невозможности сыграть на Олимпиаде. Мы бы хотели обратиться к болельщикам и попросить их поддержать всех наших игроков в такой сложный период. Несмотря на трудности, мы продолжим двигаться вперед и стремиться к новым победам под флагом нашей страны».

Ранее, напомним, лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина снялась с состязаний по состоянию здоровья.

#казахстан #олимпиада #теннис #Юлия Путинцева #Олимпиада в Париже

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