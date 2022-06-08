Пьяные родители забыли ребёнка в детском саду в Петропавловске

Пятилетнюю девочку забыли в детском саду в Петропавловске. Воспитатель забила тревогу, когда ни отец, ни мать не пришли за ребёнком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Педагог отправилась к ним домой и обнаружила входную дверь открытой. Опасаясь самого худшего, женщина вызвала полицию.

Прибывшие стражи порядка нашли родителей крепко спящими. В квартире был беспорядок, а повсюду валялись бутылки из-под спиртного. Как показало освидетельствование, пара была крепко пьяна.

"Ребенка мы, конечно, не могли оставить родителям в таком состоянии. Девочку поместили в детскую областную больницу. Супругов привлекли за неисполнение родительских обязанностей по статье 127 административного кодекса", - сообщила начальник отделения ювенальной полиции УП Петропавловска Эльмира Абушева.

Она отметила, что ранее эту маму уже привлекали по этой же статье.

"Органы опеки собирают материалы на рассмотрение заседании комиссии по делам несовершеннолетних", - добавила Абушева.

Вернется ли девочка к маме с папой, предстоит решить органам опеки.

"Только с начала года 26 североказахстанцев лишили родительских прав. Еще более 400 материалов собрано по неисполнению обязанностей по воспитанию детей", - добавил телеканал.