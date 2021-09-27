Пьяный мужчина устроил погром в больнице Алматы – видео

Закон и Порядок
1724
Скриншот с видео
Пьяный мужчина устроил погром в больнице в городе Алматы, передает Kazpravda.kz.    

Видео появилось в одном из Instagram-пабликов. На кадрах запечатлено, как пьяный полуголый мужчина выражается нецензурной бранью, угрожает окружащим и устраивает погром в медицинском учреждении, при этом утверждая, что он «лейтенант КНБ», «начальник отдела Алмалинского района».

«27 сентября 2021 года около 00:30 часов гражданин Ш. 10.08.1997 г.р. будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории городской больницы скорой неотложной медицинской помощи, совершил противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка, а также с повреждением чужого имущества», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Алмалинского района. В настоящее время с участием виновного лица проводятся все необходимые проверочные мероприятия.

Внимание – на видео присутствует нецензурная лексика!

Популярное

Все
Уборка началась на севере страны
Чистую воду в каждый дом
Меню и чеки без ошибок
Как будет расти Караганда
Сила перемен
В честь тех, кто воплотит мечты
Принципы равных возможностей
Создать инструменты профилактики
Путь к прогрессу лежит через тесную связь науки и производства
Комфортный путь в мир знаний
Создан цифровой штаб
Чтобы у людей была вода
Укрепляя сотрудничество
Сталь «учат» держать удар
Стратегический ресурс экономики
Запаслись топливом
Думай, прежде чем публиковать
В центре внимания
У нас на районе
Рожденная степным ветром
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
На юниорском первенстве планеты
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Отца и сына осудили за хранение и сбыт наркотиков в Жамбылс…
Арестован продавец поддельных билетов на концерт Дженнифер …
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой ка…
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]