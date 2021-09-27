Пьяный мужчина устроил погром в больнице в городе Алматы, передает Kazpravda.kz
.
Видео появилось в одном из Instagram-пабликов. На кадрах запечатлено, как пьяный полуголый мужчина выражается нецензурной бранью, угрожает окружащим и устраивает погром в медицинском учреждении, при этом утверждая, что он «лейтенант КНБ», «начальник отдела Алмалинского района».
«27 сентября 2021 года около 00:30 часов гражданин Ш. 10.08.1997 г.р. будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории городской больницы скорой неотложной медицинской помощи, совершил противоправные действия, связанные с нарушением общественного порядка, а также с повреждением чужого имущества», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Алмалинского района. В настоящее время с участием виновного лица проводятся все необходимые проверочные мероприятия.Внимание – на видео присутствует нецензурная лексика!