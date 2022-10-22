Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

Сегодня, 22 октября, в Кызылкогинском районе около 15.00 часов на автодороге Сагиз - Миялы столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Lada Granta, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

3 пассажира автомобиля Toyota Ipsum и 2 пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте происшествия.

3 человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

Сотрудники полиции несут службу на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование, добавили в полиции.