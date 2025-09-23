Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

ДТП,Происшествия
190
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Их личности пока не установлены – тела сильно пострадали в огне

Фото: ДП Павлодарской области

Авария произошла на автотрассе Павлодар – Кызылорда в 5 км от села Байет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, по предварительным данным, водитель автомашины Toyota Lucida, не обеспечив безопасность дорожного движения и не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автоцистерной Sitrak.

В результате аварии Toyota вспыхнула и полностью сгорела. Погибли 4 пассажира и водитель. Обгоревшие тела обнаружила бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта «Шидерты».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Департамент полиции региона напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

