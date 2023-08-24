Пять человек погибли в Китае при столкновении автобуса со стеной

В КНР при столкновении автобуса со стеной тоннеля погибли пять человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции Шаньси, передает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что ДТП произошло в среду в 17.30 по местному времени (15.30 по времени Астаны), пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси.

В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения. На место ДТП направили спасательные службы, причины происшествия выясняются.