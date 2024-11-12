Пять человек задержали по подозрению в экстремизме в Алматинской области

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

К 17-ти подозреваемым применена мера пресечения в виде «подписки о невыезде»

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры Алматинской области с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской и Улытауской областях задержаны 5 граждан Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК

В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Среди задержанных четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации.

Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 405 Уголовного кодекса, добавили в КНБ.

#КНБ #экстремизм #задержания

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