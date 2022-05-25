Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе

В городе Таразе чиновник незаконно передал своим родственникам 5 государственных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Жамбылской области.

Так, в 2004 году экс-директор Центра аренды объектов коммунальной собственности С. Бахтыбаев безвозмездно передал родственникам 4 здания, находящихся в госсобственности, и земельный участок площадью в гектар.

Впоследствии, в 2018-2019 годах, предприимчивый госслужащий переводил объекты на свое имя и продавал.

«Эти действия бывшего чиновника выявили прокуроры. В ходе проверки выяснилось, что должностное лицо злоупотребило своими полномочиями и присвоило государственную собственность на общую сумму 300 миллионов тенге. Общая площадь 4 зданий, незаконно перешедших в частные руки, составляет 1 670 квадратных метров. Двое из них уже были куплены чиновником», – рассказали подробности в надзорном органе.

Остальные объекты Бахтыбаев выкупить уже не смог. В отношении него возбудили дело по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Все 5 объектов были возвращены в государственную собственность, а чиновник осужден за похищение госимущества.