Пять казахстанских телеканалов будут транслировать Олимпиаду-2024

Право на показ XXXIII Олимпийских Игр Париж-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа на территории Казахстана, получили 5 отечественных телеканалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанцы смогут посмотреть Олимпийские Игры на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар» и «Ел арна».



На Олимпийских Играх будут работать 26 комментаторов пяти телеканалов. Среди них такие опытные специалисты, как Есей Жеңісұлы, Сергей Райлян, Лилиана Альжанова, Ғалым Сүлейменов, Арман Абдрахманов, Жандос Қонысбаев, Жандос Айтбайұлы, Асхат Жақаев, Айдар Махметов, Ербол Каиров.



Сборная Казахстана на XXXIII Олимпийские Игры Париж-2024 получила 92 лицензий по 25 видам спорта. Спортивную честь страны будут защищать 80 спортсменов. Расписание Олимпийских Игр будет опубликовано дополнительно.



Во время Олимпийских Игр будут работать специальные съемочные группы телерадиокорпорации «Казахстан» и агентства «Хабар».