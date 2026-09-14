Пять медалей за один чемпионат

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военнослужащий воинской части 6636 Национальной гвардии МВД РК рядовой Нуртас Алибеков завоевал пять медалей на открытом чемпионате Казахстана по спортивному плаванию в категории «Мастерс», прошедшем 12–13 сентября в Астане.

В своей возрастной категории гвардеец стал победителем на дистанциях 200 метров в комплексном плавании и 100 метров брассом. Еще три серебряные медали он завоевал на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 100 метров на спине.

Одним из ярких моментов чемпионата стал заплыв, в котором военнослужащий соревновался на одной дорожке с известными представителями казахстанского плавания – тренером национальной сборной, мастером спорта международного класса Геннадием Гордиенко и олимпийским чемпионом Рио-2016 Дмитрием Баландиным. Для молодого спортсмена такая конкуренция стала еще одной возможностью проверить свой уровень и побороться за высокий результат.

Серьезным испытанием для спортсмена оказался международный заплыв X-WATERS Kazakhstan 2026 на озере Бурабай в августе. Нуртас Алибеков занял третье место на дистанции 500 метров в ластах, завоевал серебро в командной эстафете 3×500 метров.

Для гвардейца плавание давно вышло за рамки увлечения и превратилось в важную часть физической подготовки. Дисциплина и выдержка, которые он проявляет на тренировках и соревнованиях, находят применение и в воинской службе.