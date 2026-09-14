Пять медалей за один чемпионат

Гвардеец успешно выступил на первенстве по плаванию, передает корреспондент Kazpravda.kz
Военнослужащий воинской части 6636 Национальной гвардии МВД РК рядовой Нуртас Алибеков завоевал пять медалей на открытом чемпионате Казахстана по спортивному плаванию в категории «Мастерс», прошедшем 12–13 сентября в Астане.
В своей возрастной категории гвардеец стал победителем на дистанциях 200 метров в комплексном плавании и 100 метров брассом. Еще три серебряные медали он завоевал на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 100 метров на спине.
Одним из ярких моментов чемпионата стал заплыв, в котором военнослужащий соревновался на одной дорожке с известными представителями казахстанского плавания – тренером национальной сборной, мастером спорта международного класса Геннадием Гордиенко и олимпийским чемпионом Рио-2016 Дмитрием Баландиным. Для молодого спортсмена такая конкуренция стала еще одной возможностью проверить свой уровень и побороться за высокий результат.
Серьезным испытанием для спортсмена оказался международный заплыв X-WATERS Kazakhstan 2026 на озере Бурабай в августе. Нуртас Алибеков занял третье место на дистанции 500 метров в ластах, завоевал серебро в командной эстафете 3×500 метров.
Для гвардейца плавание давно вышло за рамки увлечения и превратилось в важную часть физической подготовки. Дисциплина и выдержка, которые он проявляет на тренировках и соревнованиях, находят применение и в воинской службе.