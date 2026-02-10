Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

В Нью-Дели (Индия) продолжается чемпионат Азии по пулевой стрельбе. Сборная Казахстана на этих соревнованиях завоевала пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Валерий Рахимжан стал серебряным призёром.

Также казахстанские спортсмены заняли второе место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки (10 метров). В составе сборной РК выступили Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев.

Кроме того, сборная Казахстана в мужских соревнованиях завоевала бронзовую медаль в командной стрельбе из пневматического пистолета (10 метров). Честь страны защищали Валерий Рахимжан, Кирилл Федькин и Эльдар Иманкулов.

Ещё одну бронзовую награду казахстанцы выиграли в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров среди мужчин. В состав вошли Никита Чирюкин, Кирилл Федькин и Артемий Кабаков.

Женская сборная Казахстана также стала бронзовым призёром в командной стрельбе из пневматической винтовки (10 метров). На третью ступень пьедестала поднялись Елизавета Безрукова, София Шульженко и Арина Малиновская.

 

