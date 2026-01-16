Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Спорт
128

Из них два "золота"

Фото: НОК РК / Турар Казангапов

В эти дни Доха (Катар) принимает чемпионат Азии по стендовой стрельбе. В рамках турнира представители Казахстана завоевали уже пять медалей. В их числе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В дисциплине "скит" у женщин победу одержала Адель Садакбаева. Также в этом же виде программы Ольга Хайлова заняла третье место.

В командных соревнованиях Адель Садакбаева, Ольга Хайлова и Асем Орынбай поднялись на первую ступень пьедестала

У мужчин в "ските" Эдуард Ещенко завоевал серебряную медаль. Мужская сборная Казахстана стала бронзовым призером в командных соревнованиях. Страну представили Ратмир Еникеев, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков.

Чемпионат Азии продлится до 22 января.

 

#чемпионат #медали #стендовая стрельба

