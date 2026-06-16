Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу

Спорт

Сегодня, 15 июня, в Гуйяне (Китай) начался второй этап Кубка мира по боксу, который проходит под эгидой World Boxing, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В первый день на ринг вышли шесть представителей сборной Казахстана.

Серик Темиржанов (до 60 кг) в стартовом поединке оказался сильнее немца Дениса Бриля. Также уверенно в следующий раунд вышел Сабыржан Аккалыков (до 75 кг). Казахстанец выиграл у Вана Сяобао (Китай).

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Нурбек Оралбай (до 90 кг) трижды отправил Ким Гичэ (Южная Корея) в нокдаун. Во втором раунде рефери остановил бой. Айбек Оралбай, выступающий в весе свыше 90 килограммов, в первой встрече одержал победу над Наджаем Райтом из США.

У женщин Дина Исламбекова (свыше 80 кг) досрочно победила Клиону Дарси (Ирландия). В свою очередь Наталья Богданова (до 75 кг) завершила выступление на ЭКМ, уступив Бао Цзыи (Китай).

#Казахстан #бокс #медали

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