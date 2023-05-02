Пятеро казахстанцев попали в рабство в Мьянме, четверым удалось сбежать

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что сбежавших из рабства в Мьянме казахстанцев доставят на родину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Айбек Смадияров с сожалением констатировал, что в последнее время на территории «золотого треугольника», расположенного между Мьянмой и Таиландом, в трудовое рабство часто попадают казахстанцы.

По его словам, в середине апреля консулу РК в Таиланде стало известно, что пятеро наших граждан находятся в рабстве в Мьянме. Они добровольно приехали туда на работу.

«У нашего консула, уже вызволившего несколько человек из такой ситуации, есть определенный опыт. Он проконсультировал казахстанцев о способах освобождения из рабства. Компания, которая держала в рабстве наших граждан, находится недалеко от границы. Казахстанцы договорились, что они устроят побег и переправятся через реку на территорию Таиланда, но об этом они предупредили консула в день побега и лишь за полчаса. Чтобы добраться до этого места из Бангкока, необходимо проехать около 7 часов на машине. Как только граждане Казахстана покинули территорию компании, за ними началась погоня. Четверым из них удалось переправиться через реку, а пятого задержали охранники компании», – рассказал Айбек Смадияров.

По его словам, четверо сбежавших через 3-4 дня вернутся в Казахстан.

«Мы связались с руководством и охранниками этой компании. Они не дают нам однозначных ответов. По имеющейся информации, они попросили 6 млн тенге за каждого человека. Сейчас продолжаются переговоры», – добавил Смадияров.

Напомним, в январе 2023 года спасти из трудового рабства в Мьянме удалось двух молодых казахстанцев.