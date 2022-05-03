Пытался захватить телевышку "Кок Тобе" – о задержании подозреваемого сообщили в Генпрокуратуре

Заместитель начальника 1-ой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о задержании подозреваемого, пытавшегося захватить телевышку «Кок Тобе» в городе Алматы в ходе январских беспорядков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В Алматы изобличен участник январских событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки «Кок Тобе», – сообщил Килымжанов.

По его словам, основная цель завладения стратегическим объектом – это контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации.

«Захват стратегического объекта предотвращен силами правопорядка. Подозреваемое лицо с санкции суда содержится под стражей», – резюмировал представитель надзорного органа.