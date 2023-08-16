Троих детей-"маугли" выявили в Алматы – полиция рассказала подробности

В Алматы мать троих детей, страдающую алкогольной зависимостью, лишат родительских прав, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Тревогу забила инспектор ювенальной полиции УП Медеуского района, которая несколько дней пыталась проверить семью Х. 1982 года рождения, числящуюся на учете полиции неблагополучной.

«Эту семью мы поставили на учет в мае этого года, она приехала из Павлодара. Во время проверок женщина неохотно шла на контакт. В ходе очередной проверки 8 августа я почувствовала неладное: в доме были слышны звуки, но дверь никто не открыл. К месту происшествия по моему сигналу были подтянуты местный участковый инспектор, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и представители опеки. Дверь была принудительно вскрыта. Женщина находилась дома в алкогольном опьянении средней степени, как подтвердило освидетельствование», – рассказала участковый инспектор по делам несовершеннолетних ОЮП УП Медеуского района Айжан Бутабаева.

По ее словам, дети – девочка 2016 года рождения, мальчики 2018 и 2020 годов рождения – были не ухожены, а в доме царила антисанитария.

Малышей тут же доставили в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Материал производства собран и 18 августа будет представлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для лишения женщины родительских прав, добавили в ДП.