Работа над ошибками

Общество
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Дина Боранбаева

Темой традиционной августовской конференции, проведенной в новом, расширенном формате, для области Жетысу стала финансово-правовая дисциплина в сфере образования. И это неспроста.

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Совещание собрало в Талдыкоргане порядка 500 участников, которые напрямую из столицы в режиме онлайн узнавали обо всех нововведениях, ожидающих сферу. К слову, в нынешнем году впервые, помимо телемоста, в региональной встрече педагогов принимали участие почти сто делегатов со всех уголков страны, среди которых – руководители и бухгалтеры республиканских, областных и городских организаций образования.

После основного выступления заместителя Премьер-министра Тамары Дуйсеновой и главы Минпросвещения Гани Бейсембаева пленарные сессии в регионах продолжились в рамках заданных тем. Обсуждались проблемные вопросы.

В частности, с момента создания области в просветительской сфере зарегистрировано 40 уголовных правонарушений. За год с небольшим, рассказал собравшимся руководитель региональной Антикоррупционной службы Максат Жебегенов, к уголовной ответственности привлечены 16 человек. Самыми резонансными стали миллиардные хищения в Талдыкорганском отделе образования, где в ход шли разные схемы – от начисления зарплат «мертвым душам» до открытых незаконных выплат бухгалтерам.

В целом, привел неутешительное сравнение спикер, на похищенные в регионе порядка пяти миллиардов тенге можно было построить две школы на 600 мест или выдать премии сразу 16 тыс. педагогам в размере более чем 300 тыс. тенге.

Зафиксированы и другие виды нарушений. Так, на конец 2022 года в регионе ротации подлежали 138 руководителей школ, детсадов и колледжей, работающих более семи лет в одной организации образования. Фактически же место работы сменили лишь 17 начальников, рассказал Максат Жебегенов.

Эта встреча – еще один важный шаг на пути искоренения коррупции, которая, к сожалению, имеет место в образовательной сфере по всей стране, отметили собравшиеся. О внедряемых системных мерах борьбы с нарушениями подробно рассказал руководитель аппарата Министерства просвещения Тимур Абильмажинов.

Так, «дорожная карта», разработанная Антикором совместно с Министерством просвещения, направлена на устранение коррупционных рисков еще на этапе планирования и распределения бюджетных средств в образовательных организациях. Она предусматривает внедрение новых технологий и специальное обучение персонала; автоматизацию и централизацию облачной бухгалтерии во всех учреждениях образования с сохранением данных на удаленных серверах, а также введение цифрового аудита.

Кроме того, рассматривается вопрос повышения заработной платы бухгалтерам и их поощрения наравне с учителями. Для совершенствования модели управления образовательной системой, отметил докладчик, ответственность за учебно-воспитательный процесс планируется оставить на областном уровне, а содержание зданий и их материально-техническое оснащение – закрепить за районными и городскими отделами образования.

В продолжение встречи гости из Астаны и Акмолинской области поделились опытом применения различных технологий, направленных на обеспечение финансовой прозрачности в сфере образования.

Выявленные нарушения, хоть и имели системный характер, в большинстве своем никоим образом не бросают тень на профессио­нализм педагогов края Жетысу, подчерк­нул аким региона Бейбит Исабаев. Учителя были и остаются настоящими энтузиастами своего дела, верными высоким идеалам. Как заверил аким области, для каждого случившееся стало большим уроком, и ситуация будет исправлена.

Руководитель областного управления образования Марат Сулейменов доложил о полной готовности 336 школ региона к новому учебному году. Более 130 тыс. школьников области стопроцентно снабжены учебниками. Выполнено и поручение Главы государства по обеспечению всех младшеклассников – а это 52 700 человек – горячим питанием. На особом контроле со стороны руководства области остаются качество строительства и ремонта учебных учреждений, а также расширение сети дошкольных организаций, к чему в регионе активно привлекают частных инвесторов.

#Талдыкорган #Жетысу #Образование #совещание

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