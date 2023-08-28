Работа над ошибками Общество 28 августа 2023 г. 3:30 4 Дина Боранбаева Темой традиционной августовской конференции, проведенной в новом, расширенном формате, для области Жетысу стала финансово-правовая дисциплина в сфере образования. И это неспроста. фото автора Совещание собрало в Талдыкоргане порядка 500 участников, которые напрямую из столицы в режиме онлайн узнавали обо всех нововведениях, ожидающих сферу. К слову, в нынешнем году впервые, помимо телемоста, в региональной встрече педагогов принимали участие почти сто делегатов со всех уголков страны, среди которых – руководители и бухгалтеры республиканских, областных и городских организаций образования. После основного выступления заместителя Премьер-министра Тамары Дуйсеновой и главы Минпросвещения Гани Бейсембаева пленарные сессии в регионах продолжились в рамках заданных тем. Обсуждались проблемные вопросы. В частности, с момента создания области в просветительской сфере зарегистрировано 40 уголовных правонарушений. За год с небольшим, рассказал собравшимся руководитель региональной Антикоррупционной службы Максат Жебегенов, к уголовной ответственности привлечены 16 человек. Самыми резонансными стали миллиардные хищения в Талдыкорганском отделе образования, где в ход шли разные схемы – от начисления зарплат «мертвым душам» до открытых незаконных выплат бухгалтерам. В целом, привел неутешительное сравнение спикер, на похищенные в регионе порядка пяти миллиардов тенге можно было построить две школы на 600 мест или выдать премии сразу 16 тыс. педагогам в размере более чем 300 тыс. тенге. Зафиксированы и другие виды нарушений. Так, на конец 2022 года в регионе ротации подлежали 138 руководителей школ, детсадов и колледжей, работающих более семи лет в одной организации образования. Фактически же место работы сменили лишь 17 начальников, рассказал Максат Жебегенов. Эта встреча – еще один важный шаг на пути искоренения коррупции, которая, к сожалению, имеет место в образовательной сфере по всей стране, отметили собравшиеся. О внедряемых системных мерах борьбы с нарушениями подробно рассказал руководитель аппарата Министерства просвещения Тимур Абильмажинов. Так, «дорожная карта», разработанная Антикором совместно с Министерством просвещения, направлена на устранение коррупционных рисков еще на этапе планирования и распределения бюджетных средств в образовательных организациях. Она предусматривает внедрение новых технологий и специальное обучение персонала; автоматизацию и централизацию облачной бухгалтерии во всех учреждениях образования с сохранением данных на удаленных серверах, а также введение цифрового аудита. Кроме того, рассматривается вопрос повышения заработной платы бухгалтерам и их поощрения наравне с учителями. Для совершенствования модели управления образовательной системой, отметил докладчик, ответственность за учебно-воспитательный процесс планируется оставить на областном уровне, а содержание зданий и их материально-техническое оснащение – закрепить за районными и городскими отделами образования. В продолжение встречи гости из Астаны и Акмолинской области поделились опытом применения различных технологий, направленных на обеспечение финансовой прозрачности в сфере образования. Выявленные нарушения, хоть и имели системный характер, в большинстве своем никоим образом не бросают тень на профессионализм педагогов края Жетысу, подчеркнул аким региона Бейбит Исабаев. Учителя были и остаются настоящими энтузиастами своего дела, верными высоким идеалам. Как заверил аким области, для каждого случившееся стало большим уроком, и ситуация будет исправлена. Руководитель областного управления образования Марат Сулейменов доложил о полной готовности 336 школ региона к новому учебному году. Более 130 тыс. школьников области стопроцентно снабжены учебниками. Выполнено и поручение Главы государства по обеспечению всех младшеклассников – а это 52 700 человек – горячим питанием. На особом контроле со стороны руководства области остаются качество строительства и ремонта учебных учреждений, а также расширение сети дошкольных организаций, к чему в регионе активно привлекают частных инвесторов. #Талдыкорган #Жетысу #Образование #совещание