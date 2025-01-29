Работающие по договору ГПХ казахстанцы подлежат обязательному соцстрахованию

Общество,Занятость
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Дана Аменова
корреспондент

Нововведение вступило в силу с 1 января 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

C 1 января 2025 года физические лица, получающие доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, подлежат обязательному соцстрахованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

По информации ведомства, нововведение позволит усилить социальную защиту данной категории граждан.

Указанные физлица смогут получать социальные выплаты из Госфонда соцстрахования при наступлении 5 видов социальных рисков.

Плательщиками социальных отчислений за физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, являются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством, осуществляющие уплату социальных отчислений в ГФСС.

Ставка соцотчислений установлена в размере 5% от объекта исчисления социальных отчислений.

Объектом исчисления социальных отчислений для данных работников является сумма дохода, получаемого по договору ГПХ, за исключением доходов, с которых не уплачиваются социальные отчисления в ГФСС.

При этом ежемесячный объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика не должен превышать 7 минимальных заработных плат.

«В случае, если объект исчисления социальных отчислений от одного плательщика за календарный месяц составляет менее МЗП, то социальные отчисления исчисляются, уплачиваются исходя из МЗП. В случае, если лицо получает доходы от выполнения работ (оказания услуг) по двум и более договорам ГПХ, заключенным с одним и тем же плательщиком, то минимальный и максимальный объект исчисления соцотчислений применяются к общему полученному доходу от одного плательщика», – пишут в распространенном пресс-релизе. 

Исчисление (удержание) и перечисление соцотчислений за физлиц, получающих доходы по договорам ГПХ, плательщики осуществляют не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения дохода.

Таким образом, лица, работающие по договорам ГПХ, смогут получать соцвыплаты из ГФСС при наступлении 5 видов социальных рисков по случаям:

- потери работы;

- утраты трудоспособности;

- потери кормильца;

- потери дохода в связи с беременностью и родами, или усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

- потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

#работа #Минтруда #казахстанцы #договор #соцстрахование #ГПХ

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