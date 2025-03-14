Работника КТЖ задержали за сбыт наркотиков в Павлодарской области

Он вместе с поддельником распространял запрещенные вещества

Фото: Polisia.kz

В результате совместной работы УБОП полиции Павлодарской области и прокуратуры были задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Было установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», который на пару со своим знакомым распространяли наркотики.

В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.