Работника КТЖ задержали за сбыт наркотиков в Павлодарской области

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Он вместе с поддельником распространял запрещенные вещества

Фото: Polisia.kz

В результате совместной работы УБОП полиции Павлодарской области и прокуратуры были задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Было установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», который на пару со своим знакомым распространяли наркотики.

В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.

«Возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РК.  Подозреваемые взяты под стражу, –  детализировали в правоохранительных органах.

#полиция #КТЖ #наркотики #работник #Павлодарская область #сбыт

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