Работникам ЦОНов повысят зарплаты на 50% в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что сотрудникам ЦОНов повысят заработную плату на 50%, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Багдат Мусин вопрос повышения заработной платы назвал очень правильным.

«В этом году на 50% будем повышать им (сотрудникам ЦОНов - прим.ред.) заработную плату», - отметил министр.

При этом, по его словам, будет действовать и система мотивации по количеству обработанных заявок.

«У них есть определенная система мотивации. То есть если, к примеру, один работник колл-центра обработал 100 заявок, другой - 10, то тот, который 100 заявок обрабатывает в день, будет на 50%, а то и на 100% больше получать, чем другие. Мы не хотим уравнивать всех, кто быстро работает, хорошо оформляет бумаги с теми, кто, как говорится, медленно оформляет документы», - пояснил глава МЦРИАП.

При этом министр напомнил, что главная цель ЦОНов - быстро, качественно отработать заявки и оказывать государственные услуги.

«Есть определенная система мотивации, по которой взвешиваются веса, и в конце года предусматриваются премиальные. Очень большой разбег по конкретным категориям, кто и какую заработную плату получает», - резюмировал Мусин.