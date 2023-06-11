Работники лесничества посмертно представлены к ордену «Құрмет»

Президент Казахстана подписал указ о награждении 14 работников филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы» посмертно, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
Фото пресс-службы МЧС РК
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, орденом «Қурмет» награждены:
- Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженер Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна (посмертно) – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Губаев Алексей Григорьевич (посмертно) – мастер леса, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Начинёнов Константин Сергеевич (посмертно) – инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Нуржигитов Саят Нуржанович (посмертно) – инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Сидорин Виктор Александрович (посмертно) – инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Сидорин Александр Викторович (посмертно) – инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Фоминых Максим Владимирович (посмертно) – инспектор по охране территорий, государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Гражданкин Петр Александрович (посмертно) – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Пузырев Сергей Николаевич (посмертно) – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Дарибаев Александр Викторович (посмертно) – тракторист-машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Ганьшин Даниил Евгеньевич (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Пузырев Николай Иванович (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
- Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водитель Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».