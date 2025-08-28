Работников и ветеранов поздравили с Днем шахтера в Минпромышленности

В рамках празднования Дня шахтера министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев от имени Президента поздравил ветеранов и специалистов горной и горнорудной промышленности с профессиональным праздником и вручил госнаграды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Фото: Минпромышленности

Министр отметил значимый вклад горняков в развитие страны, подчеркнув, что горнодобывающая промышленность является прочной основой индустриального роста и стабильной экономики.

Сегодня в отрасли трудятся более 140 тысяч специалистов, а такие города, как Караганда, Шахтинск, Сарань, Абай, Темиртау, Балхаш, Экибастуз, Риддер, Рудный и Лисаковск, стали символами горняцкой славы Казахстана.

В честь профессионального праздника государственными наградами были отмечены 20 выдающихся представителей отрасли. Двое специалистов удостоены ордена «Құрмет», четверо — ордена «Еңбек даңқы» III степени, а 14 горняков получили медаль «Ерен еңбегі үшін».

Орденом «Құрмет» награждены:

  • Булат Жакенов – технический директор ТОО «Сокур Комир»
  • Сәлімжан Түспаев – горнорабочий шахты «Саранская» АО «Qarmet»

Орденом «Еңбек даңқы» III степени:

  • Жузбай Тулегенов – проходчик на Шахте 45, Проходческий участок №26 Южно-Жезказганского рудника Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» имени К.И. Сатпаева
  • Нурбол Сембин – проходчик проходческого участка Рудник «Нурказган» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Карагандацветмет»
  • Ирина Холстова – оператор пульта управления фабрики «Восточная» Угольного департамента АО «Qarmet»
  • Сергей Мирошниченко – проходчик 5 разряда АО «Qarmet»

Медалью «Ерен еңбегі үшін»:

  • Дулат Аскаров – машинист погрузчика ТОО «КарСпецТехника»
  • Светлана Божиева – заместитель директора ТОО «ТД Майкудукская обогатительная фабрика»
  • Евгений Иванов – машинист горно-выемочных машин  ТОО фирма «Рапид».
  • Марат Жармангамбетов – машинист горно-выемочных машин ТОО  «Рапид»
  • Мурат Оразгожин – технический директор ТОО «Sherubai Komir»
  • Маншук Матвиенко – стволовой шахты «Болашақ»
  • Аскар Джанадилов – старший горный мастер по организации работ и выдаче наряд-задания шахты «Болашақ»
  • Нурмухамет Шаймирденов – водитель автомобиля БелАЗ-75306  АО «Каражыра»
  • Байболат Сейсенбай – машинист экскаватора на горном участке АО «Шубарколь Премиум»
  • Андрей Демура – машинист скреперной лебедки 4 разряда, шахта «Соколовская», Подземный участок подготовительных и очистных работ № 1
  • Михаил Свиридонов – проходчик 4 разряд шахта «Соколовская», подземный участок горно-проходческих работ
  • Кабул Шартымбаев – слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряд на шахте «Соколовская», Подземный участок водоотлива и внутришахтного транспорта
  • Мылтыкбай Ахметов – экс-подземный горнорабочий по ремонту горных выработков четвертого разряда на участке вентиляции и техники безопасности шахты «Тентекская» в АО «Qarmet»
  • Вячеслав Батов – машинист одноковшового экскаватора, участок добычных и вскрышных работ в АО «Майкубен-Вест».
