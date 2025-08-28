В рамках празднования Дня шахтера министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев от имени Президента поздравил ветеранов и специалистов горной и горнорудной промышленности с профессиональным праздником и вручил госнаграды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.
Министр отметил значимый вклад горняков в развитие страны, подчеркнув, что горнодобывающая промышленность является прочной основой индустриального роста и стабильной экономики.
Сегодня в отрасли трудятся более 140 тысяч специалистов, а такие города, как Караганда, Шахтинск, Сарань, Абай, Темиртау, Балхаш, Экибастуз, Риддер, Рудный и Лисаковск, стали символами горняцкой славы Казахстана.
В честь профессионального праздника государственными наградами были отмечены 20 выдающихся представителей отрасли. Двое специалистов удостоены ордена «Құрмет», четверо — ордена «Еңбек даңқы» III степени, а 14 горняков получили медаль «Ерен еңбегі үшін».
Орденом «Құрмет» награждены:
- Булат Жакенов – технический директор ТОО «Сокур Комир»
- Сәлімжан Түспаев – горнорабочий шахты «Саранская» АО «Qarmet»
Орденом «Еңбек даңқы» III степени:
- Жузбай Тулегенов – проходчик на Шахте 45, Проходческий участок №26 Южно-Жезказганского рудника Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» имени К.И. Сатпаева
- Нурбол Сембин – проходчик проходческого участка Рудник «Нурказган» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Карагандацветмет»
- Ирина Холстова – оператор пульта управления фабрики «Восточная» Угольного департамента АО «Qarmet»
- Сергей Мирошниченко – проходчик 5 разряда АО «Qarmet»
Медалью «Ерен еңбегі үшін»:
- Дулат Аскаров – машинист погрузчика ТОО «КарСпецТехника»
- Светлана Божиева – заместитель директора ТОО «ТД Майкудукская обогатительная фабрика»
- Евгений Иванов – машинист горно-выемочных машин ТОО фирма «Рапид».
- Марат Жармангамбетов – машинист горно-выемочных машин ТОО «Рапид»
- Мурат Оразгожин – технический директор ТОО «Sherubai Komir»
- Маншук Матвиенко – стволовой шахты «Болашақ»
- Аскар Джанадилов – старший горный мастер по организации работ и выдаче наряд-задания шахты «Болашақ»
- Нурмухамет Шаймирденов – водитель автомобиля БелАЗ-75306 АО «Каражыра»
- Байболат Сейсенбай – машинист экскаватора на горном участке АО «Шубарколь Премиум»
- Андрей Демура – машинист скреперной лебедки 4 разряда, шахта «Соколовская», Подземный участок подготовительных и очистных работ № 1
- Михаил Свиридонов – проходчик 4 разряд шахта «Соколовская», подземный участок горно-проходческих работ
- Кабул Шартымбаев – слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряд на шахте «Соколовская», Подземный участок водоотлива и внутришахтного транспорта
- Мылтыкбай Ахметов – экс-подземный горнорабочий по ремонту горных выработков четвертого разряда на участке вентиляции и техники безопасности шахты «Тентекская» в АО «Qarmet»
- Вячеслав Батов – машинист одноковшового экскаватора, участок добычных и вскрышных работ в АО «Майкубен-Вест».