В рамках празднования Дня шахтера министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев от имени Президента поздравил ветеранов и специалистов горной и горнорудной промышленности с профессиональным праздником и вручил госнаграды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Фото: Минпромышленности

Министр отметил значимый вклад горняков в развитие страны, подчеркнув, что горнодобывающая промышленность является прочной основой индустриального роста и стабильной экономики.

Сегодня в отрасли трудятся более 140 тысяч специалистов, а такие города, как Караганда, Шахтинск, Сарань, Абай, Темиртау, Балхаш, Экибастуз, Риддер, Рудный и Лисаковск, стали символами горняцкой славы Казахстана.

В честь профессионального праздника государственными наградами были отмечены 20 выдающихся представителей отрасли. Двое специалистов удостоены ордена «Құрмет», четверо — ордена «Еңбек даңқы» III степени, а 14 горняков получили медаль «Ерен еңбегі үшін».

Орденом «Құрмет» награждены:

Булат Жакенов – технический директор ТОО «Сокур Комир»

Сәлімжан Түспаев – горнорабочий шахты «Саранская» АО «Qarmet»

Орденом «Еңбек даңқы» III степени:

Жузбай Тулегенов – проходчик на Шахте 45, Проходческий участок №26 Южно-Жезказганского рудника Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» имени К.И. Сатпаева

Нурбол Сембин – проходчик проходческого участка Рудник «Нурказган» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Карагандацветмет»

Ирина Холстова – оператор пульта управления фабрики «Восточная» Угольного департамента АО «Qarmet»

Сергей Мирошниченко – проходчик 5 разряда АО «Qarmet»

Медалью «Ерен еңбегі үшін»: