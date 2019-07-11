Общество
Работников с судимостью обнаружили в госучреждениях в сфере автодорог
Айдана Демесинова
Работников с судимостью обнаружили в госучреждениях в сфере автодорог. Об этом на совещании в Нур-Султане сообщил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Кадровая работа – тоже есть вопросы. По АО "НК "КазАвтоЖол". В Восточно-Казахстанском областном филиале Омирбаев возглавлял, начали выяснять – оказывается, был осужден ранее за совершение коррупционного преступления. Прямое нарушение норм законодательства. После нашего вмешательства он освобожден от должности", – сказал Бектенов.

Заместитель председателя АО "НК "КазАвтоЖол" Талгат Смагулов подтвердил, что данный сотрудник был уволен.

"Хорошо всех посмотрите. Чтобы у нас больше такого не было. Тем более в "КазАвтоЖол" большие средства выделяются. Здесь у нас лица, которые уже свою репутацию запятнали. Они, к сожалению, на руководящих позициях находятся", – добавил Бектенов.

Также, по его словам, подобная ситуация сложилась и в Национальном центре качества дорожных активов.

"Тоже наши сотрудники посмотрели – в центре и филиалах 9 человек ранее привлекались к уголовной ответственности за различные правонарушения. Среди них не только коррупция, но и другие составы, вплоть до государственной измены. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, очень большие вопросы к подбору кадров", – возмутился Бектенов.

Он поручил руководителям территориальных департаментов Антикоррупционной службы уделять пристальное внимание этим вопросам.

"Это один из элементов антикоррупционного мониторинга, который на нас с вами возложен по закону. Эти вопросы тоже надо смотреть, особенно в таких серьезных предприятиях и отраслях. Соответствующие поручения прошу в протокол включить", – сказал Бектенов.

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