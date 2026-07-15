В Астане усилили меры по борьбе с незаконной добычей грунта

В Астане продолжается системная работа по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи грунта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Самовольная разработка земель приводит к образованию глубоких котлованов, в которых впоследствии скапливается вода. Все это способствует изменению рельефа местности, нарушению естественного состояния земель и негативно отражается на экологической обстановке.

Так, в районе Сарыарка на одном из участков полицейские выявили восемь фактов незаконной добычи грунта. В отношении нарушителей приняты меры по факту самовольного пользования недрами. Транспортные средства, использовавшиеся при совершении правонарушений, водворены на коммунальную стоянку.

Для выявления подобных нарушений сотрудники полиции проводят мониторинг с использованием беспилотных летательных аппаратов, возможностей камер Центра оперативного управления, а также регулярно обследуют территории, наиболее подверженные незаконной добыче грунта.

Работа по пресечению подобных правонарушений продолжается на постоянной основе.

Полиция Астаны призывает граждан и организации соблюдать требования законодательства в сфере недропользования, правила благоустройства и бережно относиться к окружающей среде. Каждый факт незаконной добычи грунта будет пресекаться, а виновные лица - привлекаться к ответственности.