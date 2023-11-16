Рабство XXI века

Для начала давайте разберемся с этимологией. Согласно общепринятым формулировкам, рабство – это система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека в собственности у другого индивида или же государства. Раб не имеет никаких прав, все плоды его труда принадлежат хозяину.

История этого явления такая же древняя, как сама челове­ческая цивилизация. Как известно, для достижения эффективности производства необходимо разделение труда: один управляет, другой перевозит, третий врачует и так далее. В этой ситуа­ции тяжелый физический труд становится наименее привлекательным, но при этом требует больше всего рабочих рук.

Однако высококвалифицированный труд стоит дорого. Рабочих нужно много. Поэтому разные общества в разные периоды использовали в качестве рабов военнопленных, похищенных и вывезенных из других стран и континентов туземцев и даже попавших в сложную ситуацию соотечественников.

Институт рабства появился в разных уголках мира одновременно с развитием классового общества. Среди наиболее известных рабовладельческих государств – Древняя Греция и Рим.

Рабство на Древнем Востоке имело много отличительных черт. В Древнем Китае понятие, эквивалентное рабству, известно с середины второго тысячелетия. В новое время рабство существовало в США и Бразилии, в определенной степени – в Европе.

Своего «золотого века» работорговля достигла после открытия Колумбом Америки. Начиная с середины шестнадцатого века и до начала девятнадцатого невольничес­кие корабли регулярно перемещались из Африки, в основном из западной час­ти и бассейна реки Конго, до Америк на территории современных Бразилии, юга США, Карибских островов, Колумбии и Эквадора, составляя часть так называемой Треугольной торговли.

Европейские корабли, груженные товарами, направлялись к африканским берегам, покупали невольников и переправляли их через Атланти­ческий океан в Новый свет. Здесь рабы продавались, а в Европу вывозилась продукция, произведенная их трудом: табак, сахар, хлопок, кофе и ром, которые использовались в качест­ве сырья для развивающейся промышленности.

Масштабы работорговли были ужасающе огромны. Так, за 400 лет на новый континент прибыло около 17 млн пленников, это не считая тех, кто умер по пути. К слову, на каждого живого приходилось пять погибших, то есть от рабства Африка потеряла около 80–85 млн человек.

Детский труд

Кобальт – не самый популярный металл, но тем не менее сталкиваемся мы с ним ежедневно. Без него не было бы наших телефонов или компьютеров, ведь он один из главных компонентов при производстве батарей.

Более 70% мирового производства этого металла приходится на Демократическую Республику Конго, и более 2⁄3 извлекаемых запасов сырья также находятся здесь.

В конце 2019 года международными правозащитными организациями был подан иск, а впоследствии возбуждено уголовное дело в отношении нескольких крупных технологических компаний, которые использовали детский труд. Apple, Google, Dell, Microsoft и Tesla стали ответчиками по делу об использовании несовершеннолетних для добычи кобальта.

Сообщается, что дети из-за крайней нищеты были вынуж­дены работать по 12 часов в день на горнодобывающих предприя­тиях – голыми руками, получая травмы. Платили же им всего около двух долларов за смену. Некоторые гибли из-за обрушений туннелей, в то время как другие были парализованы или серьезно ранены в результате несчастных случаев, которые происходили регулярно.

Одно из центральных обвинений в иске состоит в том, что вышеупомянутые компании имели «конкретную информацию»: кобальт, который они используют при производстве своей продукции, получен с использованием детского труда.

А теперь простая математика: в день один ребенок приносит примерно 240 мешков породы по 40 кг каждый. В итоге эти дети получают менее четверти доллара за одну тонну. При этом та же масса, собранная именитыми горнодобывающими компаниями, продается посредникам на рынке по цене от 500 до 7 тыс. долларов.

Затем после очистки породы из одной тонны получается около 150 кг чистого кобальта. Далее он покупается вышеперечисленными компаниями по 80 тыс. долларов за тонну. Но даже так они экономят огромные суммы.

Например, за 2022 год компания Apple показала чистую прибыль в размере 100 млрд долларов. Но если бы она платила минимальную заработную плату, как в некоторых штатах США, где оплата доходит до 14 долларов за час, то в графе «прибыль» зияла бы «дыра» в 40 млрд долларов.

Не обошел скандал с детским трудом и Казахстан. В 2010 году компания Philip Morris, одна из крупнейших табачных корпораций мира, признала, что на ее плантациях в Енбекшиказахском районе Алматинской области работало как минимум 72 ребенка в возрасте от 10 лет.

По словам матери одного из детей, который был вынужден работать на ферме, после работы с табаком у маленьких детей появлялась красная сыпь на шее и животе. В течение одного рабочего дня малолетние сборщики табака подвергаются такому же воздействию никотина, которое содержится в 36 сигаретах средней крепости.

Кроме того, несовершеннолетние работники рискуют заразиться болезнью зеленого табака, во время которой никотин всасывается в кожу при контакте с листьями растения. Болезнь вызывает рвоту, тошноту, головную боль, мышечную слабость и головокружение.

По словам родителей, которые вынуждены работать на табачных фабриках вместе со своими детьми, работодатель нанимает их обманным путем, конфискует паспорта и не платит обещанную заработную плату.

После скандала компания искоренила использование детского труда на табачных плантациях в Казахстане.

Времена меняются, проблемы остаются

По данным Международной ­охраны труда, сегодня общий доход от рабской деятельности составляет не менее 150,2 млрд долларов в год. При этом наи­большие доходы, порядка 99 млрд, приходятся на использование рабского труда в секс-индустрии.

Около 34 млрд в год приносят рабы, занятые в строительстве, промышленности и на добыче полезных ископаемых, 9 млрд – сельскохозяйственные рабы и 8 млрд долларов – домашняя прислуга.

Всего, согласно глобальному индексу рабства, около 40,3 млн человек на сегодняшний день находятся в невольничестве, причем 71% из них женщины, а один из четырех современных рабов – несовершеннолетний.

В Казахстан, самую крупную страну Центральной Азии, приезжает множество трудовых мигрантов из государств региона, и некоторые из них становятся жертвами рабства. По данным Международной организации по миграции (МОМ), республика является в основном страной назначения, транзита и в меньшей степени происхождения жертв торговли людьми.

– Основными странами, откуда привозят жертв торговли людьми в Казахстан, являются респуб­лики Центральной Азии и некоторые другие государства СНГ. Большинство случаев торговли людьми было выявлено в Астане,

Алматы, Карагандинской облас­ти, Кызылорде, Актобе, Костанае и Шымкенте, – рассказал Службе новостей ООН субрегиональный координатор МОМ по Центральной Азии, глава миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев.

В апреле текущего года в Мажилис Парламента РК был внесен законопроект «О противодействии торговле людьми». Он содержит статьи, которые закрепят права жертв торговли людьми, внедрят оценку рис­ков этого вида преступлений и обозначат роль НПО. Вместе с тем Министерство внутренних дел РК разрабатывает проект национального плана на 2024–2026 годы, где прописано взаимодействие с МОМ и другими международными структурами. Речь также идет о работе мобильных групп, состоящих из полицейских, представителей Министерства труда и социальной защиты населения.

Сегодня торговля людьми и принуждение их к работе – преступление. Но тяжесть наказания за него, к сожалению, не может до конца ликвидировать порочную практику. Так, за первое полугодие 2023 года в Казахстане зарегистрировано 110 преступлений, связанных с торговлей людьми.

– Ежегодно органами внутренних дел регистрируется более 100 преступлений, пресекается противоправная деятельность до пяти организованных прес­тупных групп, ликвидируются каналы вывоза граждан в другие страны с целью дальнейшей эксплуатации, – сообщил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Самат Кусетов во время международной конференции, посвященной этому вопросу.

Рабство в Казахстане имеет особенности, связанные с традициями региона. Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Казахстане, практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в нашей стране, особенно в южных областях. В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновеннос­ти, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды.

Ситуация усугубляется и сформировавшейся латентностью. Так, из-за общественных стереотипов женщины не сообщают о таком виде принуж­дения. Зачастую они даже не знают, что это уголовно наказуемо.

Согласно анализу, начиная с 2019 года зарегистрированы 214 уголовных правонарушений указанной категории. При этом достоверных статисти­ческих данных по кражам девушек с целью вступления в брак не имеется, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения.

«В настоящее время офисом омбудсмена рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Казахстане уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака».