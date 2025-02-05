Ради будущего детей

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

До конца 2026 года в Атырауской области построят 12 комфортных школ

фото из архива автора

Проект «Комфортная школа», стартовавший в 2023 году, был создан для ликвидации аварийных школ, трехсменного обучения и дефицита ученических мест. Атырауские школьники, к сожалению, хорошо знают, каково обучаться в тесных, порой неприспособленных для обучения помещениях. По данным областного управления образования, в регионе до сих пор семь школ считаются аварийными.

В 2024-м в Атырау были сданы в эксплуатацию три комфортные школы. Еще шесть планируют построить до конца текущего года. Оставшиеся три школы – уже в 2026-м.

Такие современные учебные заведения возводятся и в пригороде областного центра. Теперь родителям не придется возить детей в школы близлежащих населенных пунктов или в город.

– Конечно, мы очень рады! В нашем селе открылась современная, хорошо оборудованная школа! И теперь дети могут учиться дома в комфортной и безопасной среде. Верю, что мой ребенок получит отличное образование и добьется больших успехов в будущем, – говорит жительница села Водниково, где недавно открылась очередная комфортная школа, Назгуль Кашауова.

По словам директора школы № 50 Армангуль Баймухановой, этот проект действительно важен:

– Конечно, во всех школах имеют­ся возможности для полноценного получения знаний, но в новой школе все по-другому. Мы видим, что для учащихся создаются более комфортные условия, в том числе и в плане материально-технического оснащения. Меняется и отношение детей к учебе. Я бы сказала, что они становятся более дисциплинированными, а главное, у них появилось желание учиться.

Это подтверждает и восьмиклассник Ерасыл Кенжебай, перешедший сюда из другой школы.

– Когда шло строительство, я, честно признаюсь, приходил сюда и наблюдал за процессом, мечтал, чтобы работы быстрее закончились. И сейчас мы уже обучаемся в этой школе. Здесь очень круто! Все вокруг новое и современное, – делится впечатлениями Ерасыл.

Руководитель областного управления образования Марат Абуов рассказал, что сейчас в трех пригородных микрорайонах ведется строительство комфортных школ. Мощность каждого объекта составляет 900 ученических мест в одну смену. На данный момент выполняется внутренняя черновая отделка, устройство кровли, подводятся наружные инженерные сети. Также в селах Курмангазы и Акколь Курмангазинского района строятся две комфортные школы – на 600 ученических мест каждая. Здесь завершают­ся работы по монолитному каркасу и кладке стен. Подрядные организации приступили к внутренней черновой отделке.

Кстати, во время весенних паводков прошлого года одна из строящихся комфортных школ была подтоплена талыми водами.

– В городе Кульсары объект был затоплен, а работы приостановлены. После стабилизации ситуации проведено техничес­кое обследование и строительство продолжено. Сейчас идут работы по устройству монолитного каркаса и кладке стен, – пояс­нил Марат Абуов.

Как отметили в управлении образования, нацпроект «Комфортная школа» призван не только улучшить материально-техническую базу учебных заведений, но и сформировать пространство, способствующее развитию творческих и интеллектуальных способностей детей.

Так, введенные в эксплуатацию школы оборудованы передовыми STEM-лабораториями. Для развития навыков программирования и конструирования предусмотрены кабинеты робототехники. А для общения и обмена идеями школьников в перерывах между учебой созданы зоны отдыха и нетворкинга. Кроме того, комфортные школы оснащены оборудованием для детей с особыми потребностями: здесь есть пандусы, лифты, специальные туалетные комнаты и кабинет инклюзивного образования.

#Образование #школа #Комфортная школа

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