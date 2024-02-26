Радость общих побед

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Раушан Утеулина

Традиционная зимняя спартакиада среди судей и сотрудников судов прошла в Акмолинской области.

фото пресс-службы облсуда

Спортивные состязания, прошедшие на спортивной базе Бурабайской курортной зоны, были организованы руководством областного суда и Акмолинского филиала союза судей. Поздравляя коллег с открытием спартакиады, председатель областного суда Арман Жукенов отметил, что главная цель мероприятия – пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, а также формирование сплоченности, крепкого корпоративного духа в коллективе.

Состязались служители Фемиды в составе шести сформированных команд на первенство по биатлону, массовому забегу на лыжах, а также участ­вовали в веселых стартах, состязались на меткость в дарт­се. Безусловно, на всех этапах спартакиады царил соревновательный дух, веселый азарт. Коллеги, радуясь достижениям друг друга и оценивая умение работать в команде, радовались общим победам.

В завершение те, кто в рамках здоровой, спортивной конкуренции первыми пришли к финишу, были награждены дипломами спартакиады и памятными призами.

#здоровье #судьи #ЗОЖ #зимняя спартакиада

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