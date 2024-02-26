Радость общих побед

Спортивные состязания, прошедшие на спортивной базе Бурабайской курортной зоны, были организованы руководством областного суда и Акмолинского филиала союза судей. Поздравляя коллег с открытием спартакиады, председатель областного суда Арман Жукенов отметил, что главная цель мероприятия – пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, а также формирование сплоченности, крепкого корпоративного духа в коллективе.

Состязались служители Фемиды в составе шести сформированных команд на первенство по биатлону, массовому забегу на лыжах, а также участ­вовали в веселых стартах, состязались на меткость в дарт­се. Безусловно, на всех этапах спартакиады царил соревновательный дух, веселый азарт. Коллеги, радуясь достижениям друг друга и оценивая умение работать в команде, радовались общим победам.

В завершение те, кто в рамках здоровой, спортивной конкуренции первыми пришли к финишу, были награждены дипломами спартакиады и памятными призами.