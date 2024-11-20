Рафаэль Надаль заявил о завершении карьеры

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Точкой в его карьере в теннисе стал четвертьфинал Кубка Дэвиса, где сборная Испании играла против Нидерландов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Матч завершился победой нидерландцев со счетом 2:1.

В первом противостоянии Надаль встречался с Ботиком ван де Зандшульпом, победил нидерландец – 6:4, 6:4. Этот поединок и оказался последним в карьере многократного победителя турниров «Большого шлема». Другие встречи против Нидерландов, включая игру в парном разряде, прошли уже без него.

Ранее Надаль анонсировал, что последним его турниром будет Кубок Дэвиса в ноябре.

Продолжительное время (209 недель) возглавлявший мировой рейтинг Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема. Чаще всего - 14 раз - Roland Garros во Франции. Этот турнир проходит на грунтовом покрытии и, благодаря многочисленным титулам в Париже, Надаль получил прозвищем «Король грунта».

Надаль - двукратный олимпийский чемпион: в 2008 году он выиграл Олимпиаду в Пекине в одиночном разряде, в 2016 году в Рио-де-Жанейро - в парном.