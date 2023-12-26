Ракетки взяли журналисты

Мероприятие состоялось при поддержке Федерации тенниса Казахстана и национального теннисного центра Beeline Arena. На состязания в этот раз заявились представители СМИ из Алматы, Астаны и Тараза. Участники прошли групповую стадию и плей-офф, где в категориях «Мастерс» и «Фьючерс» разыграли медали и призовой фонд.

Среди женщин победила Айгерим Асылбаева (телеканал «24KZ»), которая стала уже трехкратной чемпионкой BAQ Open. Второе место заняла Галина Выборнова («Комсомольская правда-Казахстан»), а на третьем турнир завершила Асыл Абдыкадырова (телеканал «Хабар»).

У мужчин, как и на прошлогоднем зимнем BAQ Open, победителем стал Талгат Калиакпаров (Агентство «Хабар»). Чемпион поделился впечатлениями пос­ле награж­дения:

– Огромное спасибо Федерации тенниса Казахстана за то, что каждый год объединяет журналистов. Благодаря такому турниру мы встречаемся с коллегами, делимся событиями и эмоциями, с пользой для здоровья проводим время. Этот год для казахстанского тенниса был великолепным. Впервые казахстанские журналисты сыграли на чемпио­нате мира по теннису среди работников СМИ, где я и Куан­дык Шынасилов (Zakon.kz – Прим. ред.) поднялись на пьедестал почета, и в честь моей победы прозвучал Гимн нашей страны. Всех журналистов призываю играть в теннис! Пусть моя победа на чемпионате мира среди СМИ станет для коллег хорошей мотивацией.

Второе место занял Куандык Шынасилов, а третье – Байрам Азизов (Digital Uly Dala).

Также стали известны и победители в мужской категории «Фьючерс»: первое место взял Алибек Елюбаев (Newshub.kz), вслед за ним финишировали Мади Мухамедкали (пресс-служба ҚТЖ) и Канат Байузаков (пресс-служба дирекции развития спорта МКиС). Все победители и призеры получили медали, денежные призы и подарки от спонсора турнира.