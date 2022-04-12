В Байконыре полностью сняли карантин по коронавирусной инфекции: единственный город в Казахстане, существующий

в условиях аренды Российской Федерацией в составе космодрома, возвращается

к нормальной жизни.

– Конечно, радуемся, – рассказывает житель города Егор Максютин. – Это же все было не несколько дней... Сначала пришлось осознать, что ковид – вот он, у нас тоже. Потом была такая волна инфекции, что в городе вводили комендантский час, школьников и студентов отправили на дистанционное обучение, ограничили движение городского транспорта, в организациях все специалисты, что могли работать удаленно, долгое время так и работали.

Здорово помогла тогда Байконыру Москва: несколько раз на аэродром «Крайний», он от Байконыра в нескольких десятках километров, садился борт из российской столицы с медикаментами, оборудованием, средствами защиты. Прилетали медицинские бригады в помощь своим коллегам из космического городка.

– Мощно сработала и прививочная кампания, – отмечает Максютин. – Люди же понимают, что коллективный иммунитет – гарантия того, что больше серьезных вспышек коронавирусной инфекции не будет. Прививались целыми коллективами, шли в прививочные кабинеты семьями.

Сейчас в Байконыре уже не нужно носить маски в магазинах и кинотеатрах, передвигаться по городу группами не более трех человек и повсеместно держать дистанцию. На идеально чистых улицах и в скверах идут праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики: фестивали, конкурсы, концерты, спортивные состязания. В них участвует большинство населения. А население здесь принято называть «байконырцы», ибо примерно 20% жителей – граждане России, около 80 – Казахстана и небольшой процент граждан других государств. И в городе не принято говорить о людях, подчеркивая россияне они или казахстанцы, здесь говорят «наши жители», «байконырцы», «народ звездного городка».

Структура госорганов и бюджетных организаций в Байконыре весьма специфичная. Здесь две прокуратуры, казахстанская и российская, две полиции, две системы здравоохранения, две – образования. Администрация одна – российская, но она тесно сотрудничает с управлением по обеспечению деятельности представителя Президента РК на комплексе «Байконур». И совместных проектов много.

– Казахстанская сторона построила первые пять новых домов в Байконыре, – рассказывает житель города Андрей Изюмов. – Это первая очередь нового современного жилья, до того момента жилстроя не было в нашем городке лет тридцать. Сейчас строится опять же Казахстаном еще пять пятиэтажек. Надеемся, постепенно так вырастет новый квартал.

Стоит отметить, что все жилье в Байконыре – муниципальное, здесь практически нет частного сектора, жилищный фонд представлен несколькими сотнями домов в 3–9 этажей советской архитектуры. Получить квартиры в городе можно только по решению жилищной комиссии – на основе договора временной аренды.

– Но есть прекрасная новость для казахстанцев, имеющих пос­тоянную прописку в Байконыре, – отмечает Андрей Изюмов. – Казахстан и Россия договорились о возможной приватизации квартир, занимаемых гражданами РК. На каких условиях все будет, пока только обсуждается, протоколируется, но в городе уже идет составление списков. Все казахстанцы, что постоянно проживают в Байконыре, могут зарегистрироваться и стать участниками программы приватизации.

Главное, как удалось узнать, условие для человека, желающего получить в собственность занимаемые им на правах аренды квадратные метры в Байконыре, отсутствие задолженностей по коммунальным платежам.

– Долги за коммуналку – это проблема и населения, и администрации. Подведомственные последней коммунальные предприятия не могут нормально функционировать в условиях дефицита сборов за поставленные ресурсы: воду, тепло, электри­чество, – рассказывает пенсионерка Асия Сактапова. – Но задолжавшее население, думаю, в иных случаях можно понять, зарплаты в Байконыре невысокие, рабочих мест новых не создается, а коммунальные тарифы выше, чем, например, в Кызылординской области, примерно в два раза, хотя мы тоже находимся на территории этой области.

И казахстанскую сторону, и российскую, конечно, беспокоит вопрос снижения нагрузки по коммунальным платежам с жителей Байконыра. И для этого принимаются меры. Например, город газифицировали казахстанским природным газом. А раньше люди пользовались российским сжиженным. Сейчас разница в оплате за газ у народа – в разы ниже. И это большое достижение. На природный газ планируется перевести частично и теплоэлектростанцию Байконыра. Пока здесь пользуются дорогим мазутом для печей, соот­ветственно, тарифы на теп­ло и горячую воду для населения стабильно высокие. Снизить тарифы на водоснабжение и водоотведение планируется после реконструкции водопроводных и канализационных сетей, которую ведет в Байконыре Казахстан.

– Специальным представителем Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» и главой администрации Байконыра утверждена долгосрочная программа развития города, – рассказал руководитель управления по обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Жасулан Абатов. – Данная программа направлена на поддержку и модернизацию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйст­ва, благоустройство, обеспечение доступности жилья, развитие социальной инфраструктуры и туризма. Админист­рацией города Байконыра, например, запланировано проведение работ по техническому перевооружению – газификации теп­лоэлектростанции ГУП ПЭО «Байконурэнерго» с основного топлива мазута на природный газ, а акиматом Кызылординской области разработан проект «Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Байконыре». И она уже идет.

Население тем временем обсуждает еще одну новость: в российских школах Байконыра планируется ввести такие предметы, как казахский язык, казахская литература, история Казахстана. На последней межправкомиссии по комплексу «Байконур» Россия и Казахстан по этому вопросу предварительных договоренностей достигли.

– У нас в городе есть казах­станские и российские школы, – рассказывает жительница Байконыра Сабира Керимова. – Граждане Казахстана могут отдать своих детей обучаться хоть по казахстанской программе, хоть по российской. Треть казах­станских детей, живущих в городе, ходит в российские школы, это выбор их родителей. В российских школах не изучают, конечно, казахский язык, литературу, историю Казахстана, ведь там работают по своим стандартам. А ребятам после школы сдавать ЕНТ, если они захотят поступать в отечест­венные вузы. Поэтому вопрос введения в школах Байконыра дополнительных предметов так актуален. Мы знаем из прессы, что Министерство образования и науки готово предоставить педагогические кадры, учебники, пособия Министерству просвещения России.

Очень радуются люди и новостройке, площадку под которую подготовили на въезде в Байконыр со стороны поселка Торетам. Здесь будет построена городская мечеть.

– Пока мы, мусульмане Байконыра, посещаем мечеть поселка Торетам, – рассказывает житель города Бисен Сисенов. – Но, конечно, всегда мечтали, чтобы в нашем городе была своя мечеть, красивая, согретая лучами южного солнца, вмещающая всех желающих совершить молитвы или послушать проповеди. И нашлись меценаты, которые взялись за этот проект. Подчеркну, большая благодарность главе администрации Байконыра Константину Дмитриевичу Бусыгину за то, что он оказался двумя руками за строительство мечети. Он этим показал, как близок к чаяниям и мечтам народа. Теперь мы ждем от него конкретных действий по трудоустройству населения, развитию бизнеса, ремонту жилищного фонда. Бусыгин добивается порядка и чистоты на улицах: посмотрите, у нас город один из самых чистых в Казах­стане, мусор вывозят по два раза в день, все цветники уже разбиты, деревья посажены, тротуары метут, начиная с шести утра, на городском Арбате – благодать. Надеемся, что и к остальным задачам, поставленным перед ним, он так же ответственно относится.

Кстати, есть задача, стоящая и перед казахстанской, и перед российской стороной в Байконыре одинаково остро – это рост цен. В последнее время в городе значительно подросла стоимость овощей и фруктов, многих основных продуктов питания, включая молочку и даже хлеб.

– В одном магазине хлеб 17 руб­лей (город оперирует в торговых точках российским рублем. – Авт.), в другом – 22 рубля, – удивляется жительница города Мария Иванова. – Это спекуляции? Там по 17 взяли, здесь по 22 продали? Пусть администрация наведет тогда порядок!

Казахстанская сторона обещает, как можно чаще устраивать в Байконыре ярмарки – продажи социально значимой продукции из стабилизационного фонда Кызылординской области и сельхозпродукции из окрестных хозяйств.

– Да, на недавней ярмарке были! – говорит Мария Иванова. – И рис, и рыбу, и мед, и молоко дешевые взяли. Только ярмарки такие надо бы не раз в месяц проводить, а хотя бы раз в две недели. Тогда это будет действительно помощь народу. Надеюсь, мои слова дойдут до нового акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева. Мы его еще не знаем, не видели. Пусть приезжает с ярмарочным караваном знакомиться!