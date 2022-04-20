Ранняя да экспортная

Первые 200 тонн ранней капусты собрали земледельцы Южного Казахстана. Большая часть урожая сразу же отправилась на экспорт.

Фуры загружаются прямо у кромки поля. Сельские предприниматели за последние несколько лет уже проторили дорожку для раннего овоща в Россию. Чтобы получить максимальную прибыль, рассаду под пленку дехкане высаживают в январе, когда на севере республики поля еще покрыты снегом.

Сейчас с каждого гектара крестьяне зарабатывают по 10 млн тенге, отдавая урожай прямо с поля за сумму от 240 до 300 тенге за килограмм в зависимости от сорта. По мере насыщения рынка цена на овощи будет снижаться, поэтому-то сборщики и торопятся побыстрее срезать молодые кочаны и отправить их покупателям.

Сельский предприниматель Шалкарбек Тлеуов из Жетысайского райо­на нынче под капусту отвел три гектара, высадив три сорта. Сейчас собирает пекинскую капусту, фурами отправляя в Россию.

В Жетысайском районе в этом году под раннюю капусту занято 900 гектаров. В планах земледельцев собрать более 30 тыс. тонн.

Урожай радует, обещая неплохой доход. Вырастить его позволяет капельное орошение. По информации акима сельского округа Ш. Дильдабекова Каната Тлеуова, только за один год использование данной системы здесь расширилось с восьми до 60 гектаров.