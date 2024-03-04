Расчленившей своего мужа жительнице Туркестана вынесли приговор

Её посадили на 15 лет. Трое малолетних детей остались у бабушки и дедушки

Фото: otyrar.kz

34-летнюю жительницу Сарыагашского района Кундыз Молдабекову обвиняют в убийстве и мошенничестве. По данным специализированного межрайонного суда Туркестанской области, женщина с особой жестокостью убила своего мужа. Вину подсудимая признала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

- Суд приговаривает Молдабекову виновной по статье «Убийство» и «Мошенничество». Ей назначается наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет. Осужденная Молдабекова будет отбывать наказание в учреждение средней безопасности, - зачитал приговор судья специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области Сакен Тургунбаев.

По версии следствия, скандал между супругами разгорелся в августе прошлого года. В ходе семейной ссоры осужденная нанесла несколько ножевых ранений мужу и несколько раз ударила его по голове камнем. Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело супруга, сложила в бочку и бросила в реку Келес.

После убийства мужа Кундыз Молдбаекова продала его автомобиль за 2 млн 300 тысяч тенге. Преступление вскрылось, когда соседи забили тревогу.

Мать осужденной говорит, что ее дочь пошла на преступление из-за 14-ти лет домашнего насилия. Тиллайым Молдабекова рассказывает, что в тот злополучный день супруг приказал Кундыз наложить на себя руки.

Кундыз Молдабекова — единственная дочь в семье. Мать осужденной имеет инвалидность по зрению, а у отца проблемы со слухом. Последнему сейчас очень жаль детей, которые получили серьезную психологическую травму - у детей появились проблемы с речью.

Трое малолетних детей сейчас живут с бабушкой и дедушкой со стороны матери. Если представители ювенального суда назначат их опекунами, то дети останутся в доме родителей осужденной.