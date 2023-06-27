Расклеивавшую рекламу наркотиков пару снял на видео очевидец в Алматы

Пару, рекламировавшую наркотики, задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео egovpress

Преступные действия мужчины и женщины попали в поле зрения прохожего. Видео затем было опубликовано в социальных сетях.

«Их личности были установлены сразу. Это ранее судимые П. 1984 года рождения и К. 1995 года рождения. Сейчас они задержаны и с санкции суда взяты под стражу. Их действия квалифицированы по части 2 уголовной статьи 299-1 – пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. Им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с конфискацией имущества», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.