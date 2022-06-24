Раскрыты детали спин-оффа “Игры престолов”

Джордж Мартин и Эмилия Кларк раскрыли детали спин-оффа “Игры престолов”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности спин-оффа “Игры престолов”. Работу над новым сериалом также подтвердила американская актриса Эмилия Кларк. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В своем блоге Мартин сообщил, что рабочее название шоу носит название “Сноу”. В данный момент к нему пишется сценарий. Сюжет предположительно развернется вокруг истории Джона Сноу. Мартин также заявил, что параллельно разрабатывает три других приквела “Игры престолов”.

Как рассказала Кларк в интервью BBC, актер Кит Харингтон вновь вернется к роли Джона Сноу, сейчас он активно участвует в проекте.

“Он рассказал мне об этом, — призналась Кларк. “И я знаю, что он (этот проект — прим. “Ленты.ру”) существует”, — заявила она. Звезда «Игры престолов» также отметила, что идея создания нового сериала была предложена Харингтоном.

Мартин подтвердил слова Кларк: “Да, именно Кит Харингтон подал нам эту идею. Я не могу назвать вам имена сценаристов/шоураннеров, так как о выпуске пока ничего не известно… но это Кит привел их, его команда потрясающая”. На вопрос о том, вернется ли Кларк к роли Дейнерис Таргариен, актриса ответила: “Нет, думаю, что с меня хватит”.

Ранее стало известно о том, что HBO приступила к работе над сиквелом “Игры престолов” о Джоне Сноу.