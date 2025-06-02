Раскрываемость наркопреступлений выросла в ЗКО

Закон и Порядок
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

С начала года в регионе изъято в три раза больше наркотиков, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО, за пять месяцев полицейскими ЗКО выявлено 110 наркоправонарушений, в том числе 45 наркопреступлений, из которых 25 являются фактами сбыта, 2 – хранения в особо крупном размере, 10 – культивации и 7 – контрабанды наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

За совершение наркоправонарушений задержано 80 человек, в том числе 22 – за сбыт наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 840,42 грамма синтетических наркотиков и более 16 кг марихуаны, что в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

С начала текущего года было ликвидировано два канала поставки наркотиков с других регионов. 27 мая пресечена деятельность организованной преступной группы из 6 участников, которые занимались распространением наркотических средств на территории области, в результате прекращена деятельность двух интернет-магазинов.

Кроме этого, выявлено 8 лабораторий по выращиванию наркосодержащих растений.

Активно работает чат WhatsApp (около 500 абонентов) и телефон доверия, в котором в режиме «24/7» участники сообщают о наркоправонарушениях, с их помощью уже выявлены 410 надписей рекламы наркотиков.

За отчетный период заблокировано 552 наркосайта, где распространялись наркотические вещества и их реклама. Наложено ограничение на 813 банковских счетов физических лиц на сумму 39 млн 915 тыс. тенге, в результате судом арестовано 28 млн 17 тыс. 445 тенге.

 

 

#ЗКО #наркотики #наркопреступления

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