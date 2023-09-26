Распил имущества Храпуновых: какой срок получили экс-чиновники

Скандалы
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Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности

Фото: Kazpravda.kz

В Медеуском районном суде №2 г. Алматы судья Залина Махарадзе огласила приговор в отношении бывших сотрудников акимата и КНБ, которых обвиняли в мошенничестве при реализации конфискованных активов экс-акима Алматы Виктора Храпунова в коттеджном городке "Эдельвейс", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Так, суд постановил фигурантов признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы:

  • бывшему замначальнику Департамента КНБ Алматы Талгату Муханову – в виде лишения свободы на срок восемь лет. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и звания полковника КНБ;
  • бывшему вице-министру национальной экономики Ильясу Усерову – лишение свободы сроком на пять лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;
  • экс-руководителю управления финансов Алматы Айнур Кудайбергеновой – лишение свободы сроком на пять лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

По данным издания, отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности.

Напомним, ранее им было предъявлено обвинение:

"СМУС Алматы от 8 октября 2018 года было конфисковано имущество семьи Храпуновых. В 2019 году Талгат Мухановым приобретено конфискованное имущество по заведомо заниженной стоимости. Ильяс Усеров, являясь заместителем акима Алматы, способствовал умышленному занижению рыночной стоимости объектов недвижимости и уводу их от проведения процедуры торгов с продажей Талгату Муханову по заведомо заниженной стоимости. А Айнур Кудайбергенова – бывший руководитель УГА Алматы, используя служебное положение, способствовала умышленному занижению рыночной оценочной стоимости объектов недвижимости и уводу их от проведения процедуры торгов и продажи в пользу Талгата Муханова по заведомо заниженной стоимости".

Причиненный государству ущерб за три дома и две квартиры, по версии следствия, составил более 819 миллионов тенге, который осужденные уже погасили.

#мошенничество #приговор #экс-чиновники #имущество Храпуновых

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