Расписание авиарейсов изменится из/в Актау

Казахстанские авиаперевозчики обратились к пассажирам в связи с ремонтом в аэропорту города Актау, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: aktau-airport.kz

Об изменениях в расписании рейсов из/в Актау предупредили авиакомпании FlyArystan и Air Astana.

Плановый ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Актау будут проводить ежедневно с 23 сентября по 23 октября с 9:00 до 21:00.

«Пассажирам, чьи рейсы (вылет/прилет) совпадают со временем ремонтных работ будут отправлены индивидуальные сообщения с актуальным временем вылета и прилета из/в Актау на телефонные номера, указанные при бронировании билетов… FlyArystan со всей стороны пришлось провести огромную работу по согласованию с аэропортами других городов нового расписания для предоставления своим пассажирам возможности произвести перелет в другое доступное время», – проинформировали в пресс-службе лоукостера.

В авиакомпании Air Astana порекомендовали пассажирам следить за обновлениями статуса рейсов на официальном сайте перевозчика https://airastana.com/kaz/ru-ru/Информация/В-аэропорту/Статус-рейса, приезжать в этот период на рейс в аэропорт Актау заранее либо проходить онлайн-регистрацию.