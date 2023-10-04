Расписание рейсов изменится в аэропорту Астаны

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11, 16, 18 октября 2023 года с 13:20 до 17:20 местного времени ВПП Международного аэропорта Астаны планируют закрывать для удаления резиновых отложений.

«Об этом администрация аэропорта проинформировала все авиакомпании радиограммой 27 сентября, и было согласовано изменение в расписании рейсов», – подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Здесь пояснили, что ежегодно по окончании весенне-летнего периода и перед началом осенне-зимней эксплуатации аэродромные покрытия очищаются от резиновых отложений на ВПП, образующихся в результате торможения воздушных судов.

Параллельно восстанавливается маркировка на ВПП и ведутся другие работы, связанные с безопасностью полетов.

«Хотелось бы подчеркнуть, что взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Астаны будет закрыта не на ремонтные работы, а на чистку от резиновых отложений. Напоминаем, что с 15 июля по 8 августа текущего года на взлетно-посадочной полосе аэропорта производился текущий ремонт», – резюмировали в аэровокзале.

Между тем авиакомпания FlyArystan предложила пассажирам альтернативные даты вылета.

«Информация об актуальном времени/дате вылета будет отправлена пассажирам индивидуальным сообщением на телефонные номера и электронные адреса, указанные при бронировании билетов…

FlyArystan со всей стороны провел работу по согласованию нового расписания для предоставления своим пассажирам возможности произвести перелет в другое доступное время», – проинформировал перевозчик.