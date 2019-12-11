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Рассказать о Родине своей
Наталия Хомс
Свои дипломные работы представили выпускники художественных школ Караганды, Шахтинска, Кокшетау и Нур-Султана. Глядя на картины, трудно поверить, что выполнили их начинающие художники – будущие мастера. В них столько искренности, эмоциональности, тонких деталей, подвластных лишь твердой руке профессионала. Практически каждая работа заставляет хотя бы на несколько секунд остановиться и задуматься не только над сюжетом, но и над техникой исполнения.