Рассказать о Родине своей

Свои дипломные работы представили выпускники художественных школ Караганды, Шахтинска, Кокшетау и Нур-Султана. Глядя на картины, трудно поверить, что выполнили их начинающие художники – будущие мастера. В них столько искренности, эмоциональности, тонких деталей, подвластных лишь твердой руке профессионала. Практически каждая работа заставляет хотя бы на несколько секунд остановиться и задуматься не только над сюжетом, но и над техникой исполнения.

– У нас был очень насыщенный, плодотворный год, и важное место среди состоявшихся мероприятий занимает проект «Взгляд из детства», в рамках которого реализуется респуб­ликанская программа по поддержке детского творчества и организаций дополнительного образования «Туған өлкем». Мы убедились, насколько многогранен талант ребят! В Казах­стане много одаренных детей, и ­география нашего проекта будет расширяться. Для творчества молодых наши двери всегда открыты, – отметил на вернисаже директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.

Директор Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО г. Нур-Султана Гульзия Исенова подчеркнула, что уникальный проект объединил творческое сообщество Казахстана.

– «Туған өлкем» стартовал в 2017 году и уже имеет колоссальный успех. Были проведены чудесные мастер-классы по изобразительному искусству педагогами региональных художественных школ для детей столицы. Хотелось бы пожелать проекту дальнейших творческих достижений, – добавила Гульзия Исенова.

На трех выставках по программе «Туған өлкем» в 2019-м были представлены более 200 дип­ломных работ, выполненных в разных техниках и жанрах. 30 лучших увидели зрители во время награждения лауреатов «Туған өлкем». Среди них – картины «Лето в столице» Марии Гаврилюк, «Пароград» Дианы Синельниковой, «В парке» Лидии Левицкой…

Внимание многих посетителей выставки привлек портрет шахтера, написанный 18-летним Данилом Архиповым из Детской художественной школы Шахтинска. На холсте маслом изображен мужчина атлетического телосложения, с крупными чертами лица, со следами угольной пыли. Наверное, шахтер только что закончил трудовую вахту. Притягивают его глаза, уверенный взгляд, добрая улыбка, передаю­щие характер человека.

Удивительна и картина «Чокан Валиханов» выпускницы Детской художественной школы Кокшетау Ирины Панченко. Кажется, что знаменитого казахского ученого, увлеченно делающего пометки в тетради, просто сфотографировали.

– Когда встал выбор темы дип­ломной работы, сразу решила, что это будет Чокан Валиханов. Он считается первым казахским художником, ведь во время своих путешествий он делал множество зарисовок. Его работы стали первыми изображениями казахской степи, сделанными ее коренным жителем, – рассказала девушка. – Для этой картины я тоже собирала фотографии, чтобы лучше изобразить казахскую степь. А идея того, как именно показать Чокана Валиханова, думаю, навея­на моим внутренним восприя­тием его образа.

Ирина Панченко стала одной из победителей в номинации «Лучший ученик». Также этой награды удостоены Назиля Канапина (ДХШ г. Кокшетау), Анна Пак и Лидия Левицкая (ДХШ

№ 1 г. Караганды), Кира Калугина и Алтыншаш Салыкова (ДХШ – клуб ЮНЕСКО г. Шахтинска), Баян Бейсембекова и Диана Жумагерей (ДХШ № 1 г. Нур-Султана). Юным художницам вручены дипломы, книги и наборы для творчества.

Кроме картин на выставке были представлены «чудные чемоданы»: краски и кисти превратили старые, потертые саквоя­жи в настоящие произведения искусства – так они получили вторую жизнь.

– Нам дали только тему – коты. Мы расписывали акрилом чемоданы старого образца, взятые у бабушек и дедушек, соседей и знакомых. Композицию и сюжет выбирали сами, оттого и получились самые разнообразные работы. У меня, например, изображен котик, который отдыхает в яркий, солнечный день на поляне с огромными цветами, – рассказала выпускница кокшетауской ДХШ Назиля Канапина.

Также за свою работу были отмечены и педагоги художественных школ. Дипломы вручены преподавателям ДХШ

№ 1 г. Караганды Динаре Акпаровой, ДХШ – клуб ЮНЕСКО

г. Шахтинска им. А. Исмаилова Алмазу Абдыгаликову, ДХШ г. Кокшетау Ирине Максимовой, ДХШ

№ 1 г. Нур-Султана Алие Утеповой.