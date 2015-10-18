Расследование дела о коррупции в ФИФА может занять 5 лет

Расследование дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) может растянуться на пять лет, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. Об этом заявил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.
"Всегда развитие расследования зависит от того, насколько стороны взаимодействуют с прокуратурой, – приводит слова Лаубера агентство Reuters. – В действительности такие большие дела рассматриваются за пять лет, плохо, если это займет больше времени. Уровень сотрудничества с ФИФА по этому делу хороший, но мог бы стать еще лучше".
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в мае текущего года, когда в Цюрихе швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.
Одновременно с этим швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестных лиц, подозреваемых в отмывании денег во время выборов стран – организаторов ЧМ-2010, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Лаубер также отметил, что в настоящий момент прокуратура не рассматривает обвинения в адрес немецких футбольных организаций о возможных взятках за право проведения чемпионата мира 2006 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков в заявочный комитет "Германия-2006". Эти средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, который возглавлял легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр. Но, по данным СМИ, средства были задействованы для того, чтобы обеспечить голоса четырех представителей Азии в исполнительном комитете ФИФА в пользу проведения ЧМ-2006 в Германии.
Серию коррупционных скандалов в ФИФА в конце сентября дополнило также уголовное дело, возбужденное швейцарской прокуратурой в отношении главы ФИФА Йозефа Блаттера по двум статьям – преступная халатность и хищение. Блаттер подозревается в осуществлении незаконного платежа главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА. Оба чиновника в связи с этим делом отстранены от футбольной деятельности на 90 дней.