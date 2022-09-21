"Рассматривается человеческий фактор" – глава МЧС о причине пожаров в Костанайской области

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал, какие версии рассматривает следствие по масштабному пожару в Костанайской области, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Человеческий фактор не исключается. Сейчас прокуратура расследует в рамках возбужденного уголовного дела по нескольким статьям - неосторожное обращение, умышленный поджог. Конкретные виновные лица будут определены в ходе следственных мероприятий. Никаких снарядов, стрельб - ничего не было. Черные старатели, древесина - это всё как раз будет разбираться в рамках уголовного дела, кому лесхоз давал разрешение на какие вырубки, всё это будет определяться», - сказал Юрий Ильин в кулуарах после заседания правительства.

При этом он отметил, что рассматривается не природный фактор.

«Грозовых разрядов, так называемых сухих гроз, не было в том районе, по сообщениям Казгидромет. Поэтому, одной из версий все-таки рассматривается человеческий фактор. Причины определит следствие», - резюмировал Ильин.