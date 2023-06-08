Рассылку о прекращении выплат стипендии студентам в летние месяцы распространяют в Казнете

В МНВО пояснили, что информация не соответствует действительности.

Фото: Kazpravda.kz

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что с этого года студенты перестанут получать стипендию в летние месяцы. Якобы соответствующие изменения были внесены в Постановление Правительства «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования РК.

Как сообщили в ведомстве, распространяемое сообщение не соответствует действительности. Подобных изменений в постановление не вносили.

«Согласно Постановлению Правительства РК 116 от 7 февраля 2008 года министерство направляет деньги на счета студентов в июле сразу за два месяца: июль и август», — ответили в пресс-службе МНВО.