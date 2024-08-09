Рассылку о разовой выплате казахстанцам от 140 тыс. тенге опровергли в Минтруда

Общество , Мошенничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Чтобы проверить наличие выплаты неизвестные предлагают перейти по ссылке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя социaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тыс. тeнге, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минтруда, передает Kazpravda.kz

«Такого вида выплаты не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», - проинформировали в министерстве.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414, напомнили в ведомстве.

 

 

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