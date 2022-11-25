Рассылку о снижении пенсионного возраста для женщин до 58 лет и внедрении 13-й пенсии распространяют в Казнете

В минтруда напомнили, что в соответствии с решением президента, с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на 5 лет.

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Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях о том, что указом президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, а также о внедрении в Казахстане 13-й пенсионной выплаты, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

В минтруда напомнили, что в соответствии с решением главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года будет приостановлено поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года сроком на 5 лет.

"Касательно пенсионных выплат сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством пенсионное обеспечение граждан осуществляется посредством выплаты базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), формируемых за счет отчислений обязательных пенсионных взносов граждан", - говорится в сообщении министерства.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 млн 268 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (базовая и солидарная пенсия) на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге (без учета выплат из ЕНПФ).