Рассылку о выплате казахстанцам якобы от Токаева распространяют в Казнете

Общество
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Мошенники запустили фишинговую рассылку о том, что якобы президент Казахстана объявил о парламентских выборах 19 марта и плане восстановления экономики, включая финансовую помощь правомочным гражданам.

Фото: Kazpravda.kz

В WhatsApp распространяют ссылку, пройдя по которой, каждый казахстанец якобы может получить «как минимум 193817 лв». Stopfake.kz пояснил, что это фейк, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, точно такая же рассылка распространялась еще в декабре 2022 года, но тогда в ней не говорилось о парламентских выборах. Вместо этого речь шла о внеочередных выборах президента страны, которые состоялись 20 ноября 2022 года. Якобы после своего избрания Касым-Жомарт Токаев объявил о выплатах в размере «193817 лв».

На самом же деле никакой программы выплат каждому гражданину Казахстана ни тогда, ни сейчас не объявлялось.

Кроме того, в рассылке сумма указана в валюте с обозначением «лв». Так обозначают болгарскую валюту – лев, а не казахстанский тенге.

Получить выплату предлагают не на официальном интернет-ресурсе, а на сайте с адресом worldcup-a2.buzz. В центре главной страницы размещена кнопка, кликнув по которой, якобы можно получить выплату.

Однако, после нажатия кнопки пользователя просят ввести в специальное поле номер «мобилы».

Очевидно, что сайты с оформлением и контентом такого рода просто не могут принадлежать государственным органам и иметь хотя бы косвенное отношение к реальным государственным программам.

Из всего этого следует, что рассылка – это дело рук мошенников, собирающих таким образом персональные данные пользователей.

О том, как не попадаться на подобные уловки в Сети, уже рассказывали ранее.

#выборы #рассылка #соцсети #фейк #выплаты

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