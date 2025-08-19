В рамках Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1), состоялись переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республикой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании, закрепляющий договоренности по расширению маршрутной сети и развитию двустороннего авиасообщения.

По данным КГА, стороны согласовали добавление нового пункта назначения для казахстанских перевозчиков — города Кульджа. Также был обсужден вопрос выполнения рейсов в город Кашгар.

Необходимо отметить, что сотрудничество между двумя странами расширяется. Так, с 2025 года общее количество разрешенных рейсов между странами увеличено до 124 в неделю.

Авиакомпания SCAT в текущем году открыла три новых маршрута по направлению в Китай. Так, с 29 мая открыт авиамаршрут Шымкент – Шанхай с частотой два рейса в неделю. Кроме того, 2 и 4 июля этого года были открыты рейсы из Шымкента в города Сиань и Урумчи соответственно. Рейсы выполняются с частотой по два рейса в неделю.

С четвертого июля текущего года на рынок перевозок Республики Казахстан зашел новый китайский перевозчик – China Eastern Airlines. Авиакомпания выполняет полеты по маршруту Алматы – Гуанчжоу с частотой 3 рейса в неделю. China Eastern Airlines является одной из крупнейших авиакомпаний в мире, имеет в своем парке более 800 воздушных судов.

Помимо этого, 13 августа этого года впервые в Республику Казахстан совершило посадку воздушное судно «С909» производства китайской компании по производству авиакосмической техники СОМАС. Воздушное судно выполнило рейс по маршруту Урумчи – Караганда – Урумчи.