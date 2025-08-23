– Глава государства в Послании поставил задачу стимулировать развитие фондового рынка. Как продвигается работа в этом направлении?

– В соответствии с поручением Президента Казахстанская фондовая биржа последовательно продвигает инициативы, направленные на развитие инвестиционной инфраструктуры.

Со стороны финансового регулятора особое внимание уделяется нормативным улучшениям. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало законопроект, направленный на расширение и модернизацию отечественного рынка коллективных инвестиций. В рамках этого документа оптимизируются условия выхода компаний на биржевые площадки, упрощаются процедуры листинга и допуска к торгам, что создает более транспарентную и доступную среду для всех участников.

Важным этапом стала передача функ­ций по клирингу и расчетам на валютном рынке и рынке деривативов в дочернюю организацию – Клиринговый центр KASE (KACC). Это позволило повысить эффективность управления расчетным риском и соответствовать международной прак­тике институционального разделения функций. Дополнительно Клиринговому центру присвоен операционный рейтинг на уровне A+ с прогнозом «Позитивный», отражающим высокий уровень надежности и организационной устойчивости.

5 августа текущего года Клиринговый центр KACC получил долгосрочный кредитный рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating) на уровне BBB– с прогнозом «Стабильный» от международного агентства Fitch Ratings Ltd. Он был присвоен на основании того, что Клиринговый центр продемонстрировал устойчивую систему управления рыночными рисками, соответствующую международным стандартам и лучшим мировым бизнес-практикам.

Также в рамках цифровизации и технологического обновления Группой KASE были проведены внешние аудиты на соответствие международным стандартам менеджмента качества (MC ISO 9001:2015) и информационной безопаснос­ти (MC ISO⁄IEC 27001:2022). Регулярное прохож­дение независимой оценки со стороны аккредитованных аудиторов подтверж­дает зрелость операционных процессов, соответствие требованиям международных стандартов и высокую степень готовности инфраструктуры к обеспечению безопасности и непрерывности бизнес-процессов.

Для продвижения казахстанского фондового рынка за рубежом KASE организовала мероприятия KASE Day в Ташкенте и Баку, где представила возможности привлечения капитала и инвестирования в инструменты KASE для иностранных компаний и инвесторов.

Особое внимание уделено просветительской деятельности – с начала апреля по конец мая 2025 года прошел масштабный образовательный конкурс среди студентов – «Биржевой симулятор», участие в котором приняли более 7,5 тысячи человек. KASE также регулярно проводит лекции, вебинары и встречи со студентами, предпринимателями и начинающими инвесторами, формируя базу будущих участников рынка и повышая общий уровень финансовой грамотности населения.

– Какие возможности открывает KASE для граждан?

– Хотя фондовая биржа как инфраструктурная площадка, обеспечивающая прозрачность и надежность при операциях с ценными бумагами, напрямую не взаи­модействует с физическими лицами, частные инвесторы могут получить ­доступ к ее торгам через лицензированных брокеров. Для граждан это возможность эффективно диверсифицировать свои накопления, используя широкий спектр доступных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, паи биржевых фондов. В ряде случаев инвестиции в ценные бумаги могут обеспечить более высокую доходность по сравнению с традиционными банковскими продуктами.

Один из приоритетов Казахстанской фондовой биржи – расширение линейки инструментов, доступных для розничных инвесторов. Помимо акций и облигаций, здесь представлены инвестиционные фонды, а также специализированные продукты, ориентированные на разные категории владельцев ценных бумаг и принципы инвестирования.

Так, в марте 2025 года были открыты торги паями интервального паевого инвестиционного фонда Wardat al Hayat под управлением компании BCC Invest. Фонд создан для инвесторов, придерживающихся принципов исламского инвестирования, и предлагает консервативную стратегию с акцентом на низкорисковые инструменты от надежных эмитентов. Это стало значимым шагом к привлечению новых групп инвесторов, соблюдающих религиозные ограничения, а также к развитию эти­ческого инвестирования в целом.

Кроме того, ведется работа по запус­ку новых инструментов. В частности, рассматривается возможность включения в официальные списки KASE новых ETF (Exchange Traded Funds – биржевые фонды, которые инвестируют в активы и выпускают под них бумаги. – Прим. ред.) Вопрос заинтересованно обсуждается с профессиональными участниками рынка. Среди прочего изучаются перспективы создания фондов, отслеживающих динамику различных классов активов, включая цифровые, при условии соблюдения действующего законодательства и согласования с регулятором.

Таким образом, фондовый рынок становится все более универсальной платформой для накоплений и инвестиций вне зависимости от уровня дохода, инвес­тиционных предпочтений или опыта инвестора.

– Где и как можно стать владельцем отечественных ценных бумаг?

– Чтобы приобрести ценные бумаги казахстанских компаний, частному инвес­тору необходимо обратиться к лицензированному брокеру. Именно он открывает счет, предоставляет доступ к торгам и выступает посредником при заключении сделок. Список всех брокерских организаций, имеющих доступ к торгам на KASE, размещен на нашем сайте.

Сегодня все больше казахстанцев проявляют интерес к инвестициям в отечественные ценные бумаги. Это подтверждает и динамика фондового рынка: индекс KASE, отражающий изменение цен наи­более ликвидных акций казахстанских эмитентов, в начале июля 2025 года достиг новых исторических максимумов, преодолев отметку в шесть тысяч пунктов.

Кроме того, некоторые брокеры предлагают мобильные приложения и онлайн-платформы, через которые можно отслеживать рынок, формировать инвестиционный портфель и управлять им. KASE в свою очередь обеспечивает инфраструктуру для безопасного, прозрачного и организованного функционирования рынка, на котором частные инвесторы могут принимать осознанные финансовые решения.

– С инвестированием в ценные бумаги тесно увязан вопрос IPO. Какие компании, по вашим сведениям, могут пойти на публичную биржевую продажу акций?

– Согласно открытым источникам и действующему плану приватизации, в числе ближайших кандидатов IPO на KASE значатся три крупные компании из портфеля АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Это, во-первых, АО «Қазақстан темір жолы», которое рассматривает размещение в 2025 году. Однако сроки зависят от утверж­дения долгосрочных тарифов и юридического закрепления права на транзит.

В списке также присутствует АО «QazaqGaz», которое изначально планировало IPO в 2024–2025 годах, однако возможен его перенос на 2026–2027 годы. АО «Самрук-Энерго» также готовится к размещению. В рамках подготовки в отдельную структуру выделяется зеленый бизнес – Qazaq Green Power.

Таким образом, основной приток новых компаний на рынок акций ожидается в период с 2025 по 2027 год. При этом большинство новых эмитентов представляют ключевые секторы экономики – транспорт, газовую и электроэнергетическую отрасли.

Важно понимать, что выход на IPO – ресурсоемкий и длительный процесс. Его осуществление зависит не только от государственной стратегии, но и от множества внешних и внутренних факторов. Это состояния мировых рынков, макроэкономической конъюнктуры, а также степени готовности самих компаний к открытости и соблюдению требований публичности.

– Может ли фондовый рынок ­Казах­стана стать инвестиционной альтернативой тем же банковским депозитам?

– Все больше казахстанцев начинают рассматривать инвестиции в акции и облигации как способ сохранить и приумножить средства. Одним из ключевых достижений последних лет стало значительное повышение доступности фондового рынка для розничных инвес­торов благодаря развитию финансовой инфраструктуры.

Сегодня процедура открытия брокерского счета, его пополнения и начала инвестирования максимально упрощена и по удобству сопоставима с открытием банковского депозита. Это стало возможным благодаря последовательной цифровизации процессов как со стороны биржи, так и центрального депозитария.

Важно подчеркнуть – с технической точки зрения фондовый рынок Казахстана уже готов выполнять функцию полноценной альтернативы традиционным инструментам сбережения. Мы создаем инфраструктуру, при которой любой гражданин – вне зависимости от уровня подготовки – может быстро, безо­пасно и прозрачно получить доступ к инвестиционным возможностям рынка капитала. Так формируется новая норма: инвестировать – так же просто, как хранить средства на депозите. Это важный шаг на пути к более широкому участию населения в экономике и развитию культуры долгосрочных накоплений через инструменты фондового рынка.

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к фондовому рынку, в том числе со стороны молодежи. Сегодня уже более 170 тысяч частных инвесторов совершают сделки на бирже, и их число продолжает расти. Несмотря на то, что для многих это пока осторожные и пробные шаги, сама тенденция показывает: фондовый рынок становится реальной и доступной возможностью для формирования личных накоплений и капитала.