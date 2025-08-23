Растет интерес к инвестициям в отечественные ценные бумаги
Беседовал Самат Бейсембаев
Динамичный этап развития переживает сегодня фондовый рынок страны. К этому сегменту экономики растет интерес со стороны частных инвесторов, расширяется линейка финансовых инструментов, усиливается роль цифровых технологий. О том, какие возможности предоставляет Казахстанская фондовая биржа (KASE) рядовым гражданам, какие компании планируют выйти на IPO, мы попросили рассказать заместителя председателя правления KASE Айнагуль Искакову.