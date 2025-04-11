В столицу Казахстана прибыли более 100 ведущих спикеров, свыше 450 делегатов и 40 экспонентов из 30 стран Центральной Азии, Европы, Америки, Ближнего Востока, Африки и Австралии. Участие в форуме глобальных лидеров горно-металлургической индустрии подчеркнуло возрастающее значение Казахстана как мощного игрока на мировом рынке твердых полезных ископаемых. Технологические инновации, цифровизация, инвестиции, устойчивое развитие и ESG в горной добыче стали ключевыми темами пленарных сессий MINEX Kazakhstan 2025.

Говоря о работе с инвесторами, вице-министр промышленности и строи­тельства РК Жаннат Дубирова отметила, что Казахстан стремится сделать горно-геологическую информацию открытой и доступной, а взаимодействие с гос­органами в сфере недропользования – прозрачными.

– Цифровизация и искусственный интеллект – главные инструменты для достижения этой цели. С начала текущего года мы запустили Единую платформу недропользования, на которой оцифрованы 22 государственные услуги. С момента запуска уже обработано 506 заявок, – сообщила спикер.

Сейчас, заверила вице-министр, недропользователю без лишней волокиты все доступно в онлайн-режиме. В цифровом формате реализован бесшовный процесс от подачи заявки на разведку или добычу до ее аукциона и выдачи лицензии.

Запущена интерактивная карта. Она содержит все участки, уже занятые под недропользование, а также позволяет размещать участки, доступные для аукционов. Оцифрован также процесс контроля над исполнением обязательств по выданным лицензиям и контрактам по твердым полезным ископаемым.

– Важной функцией Единой платформы недропользования стала сдача отчетности лицензионно-контрактных условий в цифровом формате. Если раньше необходимо было все это на бумажных носителях сдать в акиматы и в министерство, то теперь отчет загружается в цифровом машиночитаемом виде. Следующий шаг – цифровая сверка отчетности и условий, которые прописаны в контрактах для минимизации человеческого фактора, – отметила Жаннат Дубирова.

Чтобы повысить привлекательность горно-металлургической отрасли, привлечь инвестиции, способствовать развитию геологоразведочных программ с внедрением современных технологий поиска минеральных ресурсов и освоения новых месторождений в Казахстане проведена законодательная реформа. В 2018 году вступил в силу Кодекс «О нед­рах и недропользовании».

В результате, как отметил директор департамента недропользования Минис­терства промышленности и строительства РК Алмас Кушумов, вырос интерес бизнеса к освоению новых ресурсов.

Так, за последние два года на элект­ронных аукционах проданы права на разработку 117 участков недр и месторождений, а общий объем подписного бонуса составил более 29 млрд тенге. На июнь 2025 года запланирован аукцион по 50 месторождениям золота, серебра, угля и редких металлов.

– На сегодня всего лишь 16% территории Казахстана лицензировано под недропользование. Много участков, которые еще нужно вовлечь в генеральную геологоразведку, – сообщил спикер.

По словам главы департамента, для повышения эффективности изучения недр вкладываются государственные средства.

– Изучение недр сегодня проводится в масштабе 1:200 000. Однако для снижения инвестиционных рисков и повышения точности прогнозов запланирован переход на более детализированные геологические карты масштаба 1:50 000 по перспективным участкам, – рассказал Алмас Кушумов о запланированных работах, которые обеспечат достоверность и повысят детализацию данных.

В прошлом году, по словам эксперта, выявлено 38 перспективных площадей, включая месторождение Куйректыколь в Карагандинской области. Его запасы оцениваются в 800 тыс. тонн редкоземельных металлов.

О прямых иностранных инвестициях в ГМК говорил ассоциированный партнер McKinsey & Company Дмитрий Цой, о продолжении реформы горнорудного сектора и вызовах, стоящих перед отраслью, – президент Казахстанской горнорудной палаты Руслан Баймишев.

Исполнительный директор республиканской Ассоциации горнодобывающих и металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец в свою очередь заявил, что недропользователи ожидают от Правительства инициатив по стимулированию переработки угля.

– В Казахстане при резком росте интереса к разработке редкоземельных металлов необходимо обратить внимание на развитие углехимии, – считает глава АГМП. – Мы видим, что технологии меняются – то востребованы алюминий, медь, сталь, сейчас пользуются спросом редкоземы, но мы хотели бы видеть заинтересованность в инвестициях и в угольную отрасль. Многие уже сказали Казахстану, что надо свертывать сжигание угля. И мы это понимаем. Однако невзирая на инициативы по развитию «зеленой» энергетики, уголь остается важным источником энергии. Он также важный продукт для промышленности.

– Нам нужны реальные предложения и реальные действия со стороны Правительства для развития углехимии. В нашей отрасли сейчас активизирована работа по созданию кластеров с местными товаропроизводителями. Обсуждается развитие медного и алюминиевого кластеров, – сказал Николай Радостовец, выразив надежду на то, что Правительство, поддерживая клас­терные инициативы в ГМК, будет создавать условия для переработки и выпуска новых продуктов, в том числе и из угля.

На площадке форума участники ознакомились с инвестиционными возможностями и мерами государственной поддержки, включая реформы в законодательстве о недропользовании Казах­стана, рассмотрели различные приемы оптимизации горного производства. Участники MINEX высказались по поводу того, как в погоне за прибылью достигать баланса с природой и как искусственный интеллект может революционизировать горнодобывающее производство.

В рамках форума также прошла конференция DigiTech’25, посвященная передовым технологиям в области разведки, переработки и автоматизации, что еще раз подчеркивает стремление Казахстана к цифровой трансформации горнодобывающей отрасли.